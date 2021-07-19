По всему Ирану проходит крупнейшая массовая забастовка за последние 30 лет 3 19.07.2021, 15:48

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Забастовка охватила, прежде всего, ряд предприятий нефтяной промышленности.

Это самоорганизующееся движение рабочих и оно организовано через собрания. Новая волна борьбы вовлекает больше рабочих в одно движение ассамблей (собраний с правом решающего голоса), чем массовая забастовка, которая в августе прошлого года охватила иранский нефтехимический сектор, сталелитейные заводы и электростанции, пишет «Баста».

Организованные через группы Telegram, рабочие, как правило, с самого начала централизовали борьбу, организовываясь в общие сельские и городские собрания, а затем в собрания между населенными пунктами. Причем эти коллективы постоянно связанны между собой.

До сегодняшнего дня рабочие бастовали не смотря на репрессии и координировали забастовки.

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