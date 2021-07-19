«Хотелось бы покупать и не смотреть на ценники» 1 19.07.2021, 16:11

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иллюстрационное фото

Специалист по кадрам честно рассказала о своих доходах и расходах.

Жительница Барановичей, работающая специалистом по кадрам и подрабатывающая хореографом, рассказала Intex-press, почему ей приходится совмещать два вида деятельности, сколько она зарабатывает и по какому принципу выбирает товары в магазине:

- Сколько себя помню, я всегда любила танцевать, поэтому после школы поступила в училище искусств и окончила его с красным дипломом. На этом я решила не останавливаться и подала документы в Барановичский государственный университет на экономическую специальность.

От мечты детства – танцевать – я отказываться не стала: и сама танцую, и учу этому детей. Но основная моя работа – специалист по кадрам. Совмещать два вида деятельности мне приходится потому, что моя семья строит дом, а это удовольствие достаточно затратное.

Работы две, выходной один

В месяц в общем я получаю 700 рублей: 600 – за работу кадровиком, 100 – за обучение детей танцам. На мою зарплату наша семья живет, а доход мужа мы тратим на строительство дома и оплату кредитов.

Рабочие будни специалиста по кадрам длятся с понедельника по пятницу с 8 утра до 17 вечера. А хореографией я занимаюсь по выходным. В итоге не работаю я только один день в неделю. С одним выходным мне непросто, так как у меня есть маленький ребенок. Но и отказываться от одной из работ не хочу.

Всегда обращаю внимание на скидки

На продукты уходит практически половина моей зарплаты – 300 рублей. Мясо, молочная продукция, фрукты и овощи всегда есть у нас в холодильнике.

За продуктами мы обычно отправляемся на выходных в какой-нибудь крупный супермаркет и затариваемся на наделю. Я всегда обращаю внимание на акционные и скидочные предложения магазинов, так как стоит сейчас все недешево, а семейный бюджет, к сожалению, не резиновый. К слову, супермаркеты мне и нравятся тем, что там всегда есть много товаров по скидке.

В магазинчиках у дома покупаем только хлеб и «молочку». В сезон берем свежие овощи и фрукты на рынке.

Обеды на работе – отдельная категория трат. На них у меня уходит около 30 рублей в месяц.

Домашний интернет планирую отключить

Мы живем в общежитии, и на оплату коммунальных услуг у нас уходит в среднем 100 рублей. На телефон я кладу себе 30 рублей, еще столько же отдаю за телевидение и интернет. К слову, домашний интернет я планирую отключить, так как мы им не пользуемся – у нас с супругом безлимитный интернет на телефонах.

В обязательные ежемесячные платежи также входит заправка автомобиля. Мы с мужем пользуемся им каждый день. На оплату топлива тратим порядка 120 рублей.

Редко устраиваем встречи с друзьями

Наш сын ходит в детский сад, за который ежемесячно платим около 50 рублей. Еще около 20 рублей уходит на развлечения для ребенка – раз или два раза в месяц мы стараемся сводить его в детский развлекательный центр или в парк на аттракционы, или в кинотеатр.

Из-за строительства дома и небольшого количества свободного времени чаще отводить сына на развлечения, к сожалению, не получается. Мы с мужем тоже редко устраиваем себе встречи с друзьями. Раз в несколько месяцев отправляемся к кому-нибудь в гости или же устраиваем пикник на природе.

«Химию» и косметику – на скидке

На бытовую химию и косметику я трачу около 30 рублей. Как к «химии», так и к косметике я особо не придираюсь: что-то нравится наше, белорусское, а что-то импортное. Когда делаю выбор в пользу того или иного продукта, в основном, отдаю предпочтение тому, что стоит дешевле.

Сейчас, к примеру, тоник, молочко для снятия макияжа и крем для век у меня наш, а крем для лица – импортного производителя. При выборе декоративной косметики тоже обычно беру товар со скидкой. Особой разницы в качестве между белорусскими и зарубежными марками не вижу, а переплачивать за «имя» на упаковке не хочу.

«На вещи для ребенка денег не жалею»

Одежду и обувь мы покупаем по необходимости. Себя и мужа одеваю чаще всего «на скидках», а вот на вещи для ребенка денег не жалею. Как правило, финансы на одежду, обувь и различные непредвиденные расходы мы берем из зарплаты мужа, урезая траты на строительство.

Если бы у нас сейчас было свое жилье, то мы бы жили нормально. Не шиковали бы, конечно, но и ущербно себя бы не чувствовали. Хотелось бы делать покупки и на ценники в магазинах не смотреть, и развлечений больше себе и сыну устраивать, и на отдых куда-нибудь съездить. Но строительство собственного дома сейчас у нас в приоритете.

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