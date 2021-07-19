Медики назвали ягоду, которая является суперпродуктом и способна продлить жизнь 19.07.2021, 16:34

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Сезонные ягоды колоссально полезны для организма.

О благотворном воздействии черники на человеческий организм известно давно, пишет сайт medicina.ua. Она улучшает тонус сосудов, укрепляет сердце, регулирует метаболический процесс. Но мало кто знает, что эта вкусная ягода не просто витаминная добавка к рациону, которую можно употреблять даже при диарее и простудных заболеваниях.

Западные диетологи относят чернику к суперпродуктам, способным предотвратить хронические болезни нашего века и продлить жизнь. В ягодах содержится большое количество биофлавонидов и антиоксидантов. Особо полезна черника для людей, перешагнувших 40-летний рубеж. Подробнее об этом рассказываем ниже.

Черника при гипертонии и других заболеваниях

Недавно авторитетное американское медицинское издание сообщило, что если употреблять чашку ягод черники ежедневно, риск инфаркта и ишемической болезни существенно сократятся. Сотрудники Университета Флориды провели исследование, в ходе которого пришли к выходу, что биологически активные вещества, содержащиеся в чернике, благотворно влияют на артериальное давление и тонуса сосудов.

Поэтому в профилактических целях чернику надо употреблять не только людям, достигшим 40 лет, но и тем, кто моложе. После приема лиофилизированного черничного порошка систолическое давление сокращается на 5,1%, а диастолическое – на 6,3%. При этом показатели тонуса сосудов повышаются на 6,5%.

Кроме всего этого, черника – ценный источник аскорбиновой кислоты. Она обладает выраженным антиоксидантным воздействием на организм, укрепляет иммунитет, улучшает усвояемость железа. Диетологи акцентируют внимание на том, что черника богата клетчаткой, замедляющей всасывание сахара в кровь и нормализующей пищеварение. Также она защищает от повреждений ДНК человека.

Неоспорима польза черники для зрения. При регулярном употреблении ягода предотвращает возрастную дегенерацию желтого пятна и поддерживает глаза при интенсивной работе за компьютером. Подробнее об этом читайте здесь. Научно доказана терапевтическая эффективность ягод при диарее и инфекциях мочевыводящих путей.

Чем и как объясняются полезные свойства черники?

Повышение эластичности артерий и сосудов объясняется увеличением уровня оксида азота. Он расслабляет гладкую мускулатуру сосудов и улучшает кровообращение.

А эксперименты на животных демонстрируют, что черника уменьшает содержание липопротеинов низкой плотности на 34%. Поэтому рекомендуем ввести ее чудо-ягоду в свой повседневный рацион!

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