Лидеры Косово и Сербии встретятся ради обсуждения нормализации отношений 19.07.2021, 17:05

Это уже вторая их встреча.

Европейский Союз хочет провести встречу между лидерами Косово и Сербии в Брюсселе 19 июля. Это еще одна попытка достичь прогресса в нормализации отношений между этими балканскими странами-соседями. Об этом сообщает «Радио свобода».

Это уже вторая встреча премьер-министра Косово Альбина Курти и президента Сербии Александара Вучич. Их встреча состоится через месяц после первого этапа безрезультатных переговоров между этими сторонами.

Как ЕС, так и США отметили, что для того, чтобы эти страны могли в дальнейшем интегрироваться в евроатлантические институты необходимо нормализовать их отношения.

Эти страны обе стремятся стать членами ЕС, а Косово - еще и членом НАТО.

Косово с 90-процентным этническим албанским большинством объявило о независимости от Сербии в 2008 году, спустя почти 10 лет после бомбардировок НАТО, в результате которых территорию покинули сербские силы. Война между сербами и партизанскими силами Косово длилась в 1998-1999 годах и унесла 13 тысяч жизней.

Независимость Косово была признана США и 109 другими странами, но не Сербией и ее союзниками – Россией и Китаем. Эти страны также отказались принять Косово в ООН. Украина не признает независимость Косово, но признала паспорта косоваров.

Ранее ZN. UA сообщало, что после нескольких многообещающих встреч руководителей Косово и Сербии в 2020–2021 годах, пока не удается приблизиться к началу переговоров о нормализации отношений этих двух государств. И это ярко иллюстрирует короткий диалог между сербским президентом Александром Вучичем и косовским премьером Альбином Курти. На вопрос Курти, когда же Сербия признаете независимость Косово, Вучич ответил: «Никогда!»…

5 июля в Берлине под председательствованием канцлера Германии Ангелы Меркель состоялся восьмой саммит Берлинского процесса. В видеорежиме в нем участвовали руководители государств западнобалканской шестерки (Албании, Боснии и Герцеговины, Республики Косово, Северной Македонии, Сербии и Черногории), девять стран-членов Европейского Союза, руководители Еврокомиссии. Обсуждались вопросы интеграции западнобалканской шестерки в ЕС.

Для чего нужен Берлинский процесс и удастся ли в его рамках остановить тревожные тенденции и процессы, которые происходят на Западных Балканах, читайте в статье Владимира Цыбульника «Как страны Западных Балкан интегрируются в ЕС».

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