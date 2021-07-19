ЕС окажет помощь странам Восточного партнерства в размере 2,3 миллиарда евро 19.07.2021, 17:25

Режим Лукашенко отказался участвовать в программе.

Программа Восточного партнерства является тем локомотивом, который способствует экономическому росту и благосостоянию Грузии, Украины и Молдовы, ЕС окажет им беспрецедентную помощь, заявил в понедельник на открывшейся в Батуми международной конференции президент Европейского совета Шарль Мишель, пишет «Интерфакс».

«Хочу сделать акцент на будущее наше сотрудничество и сообщить, что мы окажем беспрецедентную финансовую помощь странам Восточного партнерства в размере 2,3 миллиардов евро, что даст возможность мобилизовать еще 17 миллиардов евро», - сказал Мишель.

При этом он отметил, что в странах Восточного партнерства должны продолжаться демократические реформы.

«Демократическое правление является ключом к тому, чтобы было верховенство закона, правосудие, борьба с коррупцией. Это не только политическая необходимость, это возможность, которую дает этот инструмент», – сказал Мишель.

По его словам, Восточное партнерство существует с 2009 года, и оно стало реальностью, приносящей пользу всем его странам.

Он сообщил, что в декабре этого года состоится очередной саммит Восточного партнерства.

«Мы обещаем, что Евросоюз останется надежным и сильным партнером для ваших стран, и мы надеемся, что вы справитесь с взятыми обязательствами, не для того, чтобы порадовать Брюссель, а для интересов ваших народов», - сказал Мишель.

На конференции выступили также другие ее участники - президенты Грузии, Украины и Молдовы.

Программа Восточного партнерства направлена на укрепление и углубление отношений с соседями Евросоюза – Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Напомним, режим Лукашенко приостанавливает свое участие в «Восточном партнерстве» ЕС. Запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, которые содействовали санкциям.

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