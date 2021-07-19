Китай тайно запустил и посадил многоразовый космический корабль 19.07.2021, 17:38

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Его можно использовать как для мирных целей, так и для военных.

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация China Aerospace Science and Technology Corp (CASC) осуществила успешный запуск суборбитального космического корабля, сообщает Naked Science. В тот же день он успешно приземлился на Землю, но о полете официально заявили лишь через несколько дней.

Запуск происходил на северо-западе Китая с космодрома Цзюцюань. Посадку корабля совершили на аэродроме в автономном районе Внутренняя Монголия, который расположен на севере Китая.

Однако, КНР не предоставляет никаких сведений о технических характеристиках космического корабля, так и о его конструкции. Нет никакой информации о том, какой была продолжительность полета, на какой высоте находился корабль и был ли на борту груз. Известно лишь то, что корабль взлетает вертикально, а приземление такое же как и у обычных пассажирских самолетов - горизонтальное.

В CASC лишь отметили, что испытания и развитие космических технологий - важный шаг для превращения Китая из обычной космической державы в большую космическую державу.

Обозреватели считают, что испытания китайского космического корабля могут быть связаны с какой-то коммерческой программой. Но и не отрицают, что корабль могут испытывать для того, чтобы в дальнейшем применять его в военных целях.

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