Робота научили играть на пианино 19.07.2021, 18:14

«Мягкого» робота создали в США.

В США создали робота и научили его играть на пианино. Результаты эксперимента были опубликованы в научном журнале PLOS One.

Специалисты из Калифорнийского университета в Риверсайде уточнили, что речь идет о так называемых «мягких» роботах, которые созданы из материалов, подобных тканям живых организмов. Устройство получило несколько манипуляторов с пневматическим приводом, которые являются аналогами человеческих пальцев. Каждый такой палец для управления подключили к восьмибитному чипу ARM и пневматическому механизму.

Принцип работы мягкого «робота-пианиста» заключается в нажатии конкретной клавиши музыкального инструмента в определенный момент времени. Атмосферное давление в камере каждого манипулятора регулируется посредством двоичных команд: единица — давление увеличивается, ноль — уменьшается. В результате подобной схемы робот получает простейшие сигналы от процессора и нажимает или отпускает клавишу пианино.

Варьируя комбинации атмосферного давления и вакуума в каналах на чипе RAM, исследователи смогли заставить робота воспроизводить ноты, аккорды и даже целую песню. Специалисты показали, как созданный ими робот смог сыграть композицию Mary Had a Little Lamb.

Специалисты подытожили, что сделанные ими наработки позволят расширить сферы применения мягких роботов. В частности, их можно будет использовать для взаимодействия с пациентами, имеющими проблемы опорно-двигательного аппарата.

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