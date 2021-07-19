В Беларуси снова дорожает топливо 1 19.07.2021, 18:16

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Это 22-е изменение цен на автомобильное топливо в этом году

С 20 июля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 92 копейки, АИ-95-К5-Евро — 2 рубля 2 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 24 копейки, ДТ — 2 рубля 2 копейки.

Это 22-е изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 13 июля: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

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