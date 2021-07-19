Космонавты МКС загерметизировали еще три места утечки, но это не помогло 7 19.07.2021, 18:29

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Уровень утечки так и не снизился.

Российские космонавты и американские астронавты нанесли герметик еще на три потенциальных места утечки воздуха на Международной космической станции. По словам представителя консультативного совета NASA Дэвида Уэста, это не помогло полностью снизить уровень утечки, сообщает «Популярная механика».

Уэст добавил, что для безопасности экипажа риска нет, но консультативный совет все же хочет постоянно быть в курсе происходящего на МКС. В марте космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели комплекс ремонтно-восстановительных работ на корпусе модуля «Звезда». Именно там была найдена трещина и ряд возможных мест разгерметизации.

В середине апреля космонавт Иван Вагнер заявил, что после этого утечка сократилась в три раза. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом, запасы которых есть как на станции, так и регулярно подвозятся на грузовых кораблях с Земли.

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