Цена нефти Brent упала на 5,72% 19.07.2021, 18:47

Фото: Reuters

Стоимость нефти опустилась ниже $70 за баррель впервые с 1 июня.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года на Лондонской бирже ICE ускорила снижение до $69,91 за баррель (-5%), свидетельствуют данные торговой площадки на 17:03 по Минску.

В последний раз цена Brent находилась ниже $70 за баррель 1 июня текущего года.

К 17:35 по Минску цена сорта Brent ускорила падение и находилась на уровне $69,38 за баррель, что на 5,72% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В то же время нефть марки WTI дешевеет до $67,16 за баррель (-6,15%).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».