Врач из Минска рассказал, когда нужно обновить прививку от коронавируса 19.07.2021, 19:37

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Сам врач уже вакцинировался повторно.

БелТА сообщило о том, что в Беларуси некоторые люди уже прошли ревакцинацию от коронавируса. Пока это не массово буквально «считанные люди». Среди повторно вакцинировавшихся и главврач Первой городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов, передает kp.by.

Ревакцинацию они советуют спустя 6 месяцев после первой вакцинации.

- Вне зависимости от того, насколько высокий титр антител изначально (10-20 тыс. или 1,5-2 тыс.), он все равно снижается в одинаковой пропорции. То есть и высокий титр, и низкий в организме держится около 5 - 6 месяцев, после чего необходимо проводить ревакцинацию, - заметил Шевцов.

Главврач Первой клинической больницы Минска пояснил, что он привился в январе 2021-го года - в числе первых. Затем каждый месяц для личного интереса отслеживал скорость падения титра антител.

- Защиты хватило как раз на полгода. Месяцев через пять тест показал 300 антител, - пояснил медик свое решение о ревакцинации. - Теперь не боюсь, что, пока наработаются новые антитела, я окажусь не привитым лицом к лицу перед угрозой заражения.

И рекомендовал всем повторять прививку от «ковида», если титр антител 300 и ниже.

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