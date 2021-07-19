«Было так здорово, что в августе поедем снова» 19.07.2021, 20:12

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Белорусы — про самостоятельные поездки на море, маршруты, цены.

Несмотря на закрытые границы, отмену авиарейсов во многие страны, пандемию коронавируса белорусы по-прежнему отправляются на отдых в различные регионы. Некоторые наши земляки обходятся без помощи турфирм, они сами планируют маршруты, покупают билеты на транспорт и решают вопросы с проживанием. Корреспондент Zerkalo собрал несколько историй отпускников, которые рассказали, по какому маршруту они добирались на отдых за границей, во сколько им обошлась и не разочаровала ли поездка.

Украина. «Было так здорово, что в августе поедем снова»

Бобруйчанин Максим вместе с супругой и детьми двух и десяти лет недавно вернулись с двухнедельного отдыха в Затоке. На море они добирались на своей машине через Россию — въезд в страну им разрешен, так как там проживают близкие родственники.

— Летать я опасаюсь, поэтому Турция, Египет для нас были закрыты. Смотрели курорты Крыма, но оказалось, что там все стоит дороже, чем в Украине, поэтому решили остановиться на Затоке. В Украину можно было ехать на автобусе (есть турфирмы, которые возят группы белорусов на оздоровление), однако подумали, что на автомобиле будет комфортнее, — объяснил выбор курорта и вида транспорта Максим.

Обе границы — Беларусь-Россия и Россия-Украина — наши земляки пересекли без проблем и задержек. А еще семью приятно удивило доброжелательно отношение украинских пограничников: «радушно и с улыбками, даже малышу протягивали руку и шутливо предлагали: «Давай подружимся».

Трассу по Украине водитель оценил на отлично, «никаких ям, как было раньше, можно легко ехать 120». Однако семья решила не мчаться до Затоки без остановки — остановились на ночевку в Киеве, за хороший номер в гостинице заплатили 30 долларов, потом выдвинулись дальше. Жилье в поселке белорусы бронировали заранее — это был отель прямо возле моря. Однокомнатный большой номер на четверых с кондиционером, включенным завтраком стоил 110 долларов в сутки.

— Море и пляж были прекрасными: медуз нет, чистота, людей мало, отель не перегружен. В удовольствиях себе мы не отказывали: ели, где хотели, покупали то, что нравилось. А как белорусов любят украинцы! Даже незнакомые, когда видели авто на белорусских номерах, так сразу подходили к нам пообщаться, говорили, чтобы мы чаще приезжали. От этого нас буквально переполняло позитивом и теплом. Жаль только, что земляков очень мало — за все время видели две белорусские машины, — делится впечатлениями турист.

Когда на море идти не хотелось, можно было искупаться в бассейне отеля

Максим прикинул, что двухнедельных отдых в Украине его семье обошелся примерно в 2670 долларов: 1570 долларов — проживание в Киеве и Затоке, около 1000 — продукты, развлечения и покупки, 100 долларов — бензин.

— Когда выезжали из Беларуси, думал, будет непросто — все же 900 километров в одну сторону, как дети выдержат. Но все было хорошо. Даже хочу в августе снова туда поехать, вот только денег немного подзаработаю.

Болгария. «От дороги устал, а отдых был скучным»

Минчанин Александр уже много лет отдыхает в Болгарии — в Равде у него есть квартира. Поэтому и в этом году он решил не изменять своим правилам. Правда, раньше добраться до солнечной страны ему было проще, но это не связано с отменой авиасообщения между Беларусью и некоторыми странами.

— Раньше я всегда летал чартерным рейсом из Минска в Бургас, потом ехал на такси до Равды. Но в этом году чартер отменили еще задолго до происшествия с Ryanair, поэтому пришлось искать объездные варианты, — объяснил мужчина.

В паспорте у Александра лишь болгарская виза, поэтому лететь через Европу для него было невозможно. Идею поехать из Минска в Москву, а оттуда в Болгарию, он отмел тоже: слишком долго это вышло бы по времени, да и по деньгам затратно. Решил, что полетит из Беларуси в Турцию, а оттуда — на машине в Болгарию.

— Билеты Минск-Стамбул-Минск купил за три месяца до поездки, стоили они 370 евро. За счет того, что заранее оплатил билеты я существенно сэкономил, ведь чем ближе к дате отлета, тем стоимость выше. В Стамбуле по предварительной договоренности ждал знакомый таксист из Болгарии, который за 125 евро доставил меня в Равда, расстояние — 340 км.

Александр отметил, что в стамбульском аэропорту не проблема взять такси от борта, но вот за поездку водители могут «зарядить» очень большую цену.

По времени весь путь минчанина из белорусского аэропорта до Равда составил чуть больше семи часов: больше двух часов полет плюс пять часов поездка на автомобиле. При прохождении границы с Болгарией у белоруса спросили про сертификат о прививке против коронавируса.

— В Равда видел только одну семью из Беларуси. Было много россиян, болгар. В целом людей меньше, чем бывало обычно. Отдых получился очень скучным. Все люди боятся вируса, они замкнутые, на диалоги очень неохотно идут. Маски нужно носить везде и всегда. А по стоимости на продукты — подорожание небольшое, но все значительно ниже, чем в Минске.

Домой Александр возвращался тем же путем: такси до Стамбула и самолет до Минска. Мужчина говорит, что от дороги в объезд до курорта он здорово устал. Шестнадцатидневный отдых обошелся ему в 780 евро: 620 евро ушло на дорогу, 160 евро на продукты. Небольшие суммы потянула вода и электричество в квартире. Раньше, когда он летал чартером, за дорогу он платил на 200 евро меньше, да и по времени быстрее на четыре часа.

Эквадор. «Проехали семь городов и ели морских свинок, потраченных денег не жаль»

Белорусы Константин и Анастасия любят отдых не банальный, а особенный и с изюминкой. Супруги бывали в Иране, Индонезии, Камбодже, не говоря уж о пляжах Болгарии. В этом июне они летали на три недели в Эквадор, виза в страну не нужна. Пара сделала прививку от коронавируса. Но ее наличие никто не спрашивал, требовали тест ПЦР. Однако благодаря прививке белорусам не пришлось сидеть на карантине в Эквадоре.

Перелет у пары был длинный: из Минска в Стамбул, там на самолет Боготу (столица Колумбии), оттуда в Кито (столица Эквадора). Самый длинный рейс — 13 часов, был в Боготу.

— В Кито мы взяли в аренду автомобиль, загрузили в него все вещи. Больше всего места занимало альпинистское снаряжение — мы, помимо любования красотами городов страны, планировали идти в горы. В какие города мы поедем, запланировали заранее и забронировали там жилье.

Бывало так, что бронь приходилось отменять — не успевали вовремя доехать или гостиница не нравилась. Супруги не делали трагедии из таких обстоятельств и легко находили замену для ночевки.

— Страна волшебная. За три недели мы ее всю проехали. Видели горную цепь Анды, вулкан, океан, китов, джунгли, синелапых олуш, водопады, были в центре земли. А какая там кухня! Ели морепродукты, фрукты, которых у нас нет, жареных морских свинок.

За три недели Константин и Анастасия проехали на машине 1720 километров и посетили семь городов. Мужчина не скрывает: ехать по горным дорогам на высоте 4153 метра было опасно — то оползни, то камнепад.

Путешествие пары стоило им примерно 3500 долларов: перелет — 1600 долларов, аренда авто (16 дней) — 500 долларов, жилье — 700 долларов, питание — 700 долларов.

Турция. «Поволновались из-за авиарейса, но все равно отдых удался»

Минчанка Екатерина с супругом и дочкой, которой не было еще и года, плюс собачка породы бинош, в этом мае летали на отдых в Турцию. В числе первых белорусов они сделали прививку от коронавируса и получили сертификат об этом. С турфирмами пара никогда не имела дел, в этот раз от правил решили не отступать. Они сами бронировали билеты на самолет, аренду авто, номер в гостинице и апартаменты.

— В начале марта мы разработали маршрут и все свои передвижения, оплатили билеты. Конечно, раньше было проще — с мужем мы ездили вдвоем, а тут ребенок, собака. Надо было учитывать эти нюансы, ведь даже с животным не все отели принимают постояльцев, — говорит Екатерина.

Самолетом «Белавиа» семья добралась в Стамбул, где провели три дня. Жили в гостинице, также брали индивидуальные экскурсии, которые очень хорошо прошли с ребенком. Потом полетели в Кемер, где их ждали апартаменты и арендованная машина с автокреслом.

— В апартаментах была отличная кухня, возможность приготовить еду была, но мы делали только завтраки, а потом ели в разных местах. Дочка ест то же, что и мы, детское питание мы уже не покупаем, плюс она у меня еще на грудном вскармливании — это здорово выручает.

Белорусы не сидели на месте: постоянно ездили на авто на разные пляжи — хотели оценить их и получить побольше впечатлений.

— Пока отдыхали, прилетела новость, что в Беларуси посадили самолет Ryanair. Страны одна за другой начали прекращать авиасообщение с нашей страной. Скажу, нам было это очень неприятно узнавать, ведь надо было как-то возвратиться домой.

К счастью, улететь на родину минчанам удалось. Правда перелет примерно на час был длиннее — самолет облетал территорию Украины. На это супруги не рассчитывали, поэтому им пришлось успокаивать уставшую малышку. Кстати, Екатерину очень удивило отношение к ним сотрудников турецкого аэропорта — семью с ребенком везде пропускали без очереди, «в отличие от нашего аэропорта, где все ожидают регистрации вместе».

— Но все равно, наш отдых удался. Единственное, отдых с ребенком такого возраста — это конечно далеко не тот отдых, который мы привыкли иметь раньше без малыша. Конечно, сложности были: капризы ребенка, капризы собаки и так далее. Но все равно мы остались довольны, ведь это смена обстановки, прекрасные пейзажи, солнышко, море, горы — все это пошло нам на пользу и позволило подзарядиться.

Отдых семье Екатерины обошелся 4800 долларов: перелет — 950 долларов, проживание в 5-звездочном отеле в Стамбуле (3 ночи) — 650 долларов, апартаменты в Кемере (12 ночей) — 1400 долларов, аренда авто (12 ночей) — 300 долларов, развлечения и питание - 1500 долларов.

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