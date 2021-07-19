Тихановская встретилась с госсекретарем США

Тихановская встретилась с госсекретарем США12
- 19.07.2021, 20:45
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Она призвала США усилить политическое и экономическое давление на режим Лукашенко.
Светлана Тихановская провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле.
На встрече Тихановская призвала США:
▪️принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ, Youtube-проектов, Telegram-каналов, журналистских расследований. Расширить помощь гражданскому обществу, репрессированным и частному бизнесу в Беларуси, политзаключенным и их семьям. Увеличить количество стипендиальных программ для поддержки студентов и исследователей;
▪️дать сигнал России, что подписанные контракты и соглашения с режимом не будут признаны юридически и аннулируются.
▪️усилить вместе с партнерами политическое и экономическое давление на режим.
▪️принять активное участие в организации и проведении конференции высокого уровня по решению кризиса в Беларуси.
Госсекретарь США сказал, что он в постоянном контакте с Белым домом и Байденом – и они обсуждают белорусский вопрос.