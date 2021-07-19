Дела «партийные» 1 Эль Мюрид

19.07.2021, 20:53

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Планы Кремля догнать Португалию скукожились до доступности борщевого набора.

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил о необходимости снижения цен на овощи в торговых сетях в течение ближайший двух недель, сообщает ТАСС. Об этом политик сказал в ходе совещания с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания. "Краткосрочная задача — добиться снижения в моменте, чтобы реально люди увидели сейчас снижение цен на овощи из так называемого борщевого набора", — сказал Турчак.

Планы догнать Португалию и каждой семье — по 100-метровой квартире и 2700 долларов зарплаты скукожились до доступности борщевого набора.

На самом деле ничего особенного. И десяти лет не прошло, как один успешный газовый менеджер рассказывал про скорую капитализацию национального достояния до триллиона долларов, а теперь полтора года строит сто километров трубы. Наше бункерное Всё тоже рассыпало бисером мечты про 25 миллионов новых высокотехнологичных рабочих мест. С тем же успехом.

У этой братвы так во всём. Лгут без продыху, а потом просто делают вид, что ничего не было. У этого есть очевидное объяснение: с одной стороны, они просто не могут развивать страну потому что у них другая специализация. Вор не умеет созидать, строить и развивать. Он умеет только воровать. Но и уйти они не могут, так как только присутствие во власти гарантирует им сохранность награбленного. Замкнутый круг, в котором они закручивают катастрофу и себя вместе с ней в воронку безысходности.

И всегда это выглядит одинаково: звезда может гореть долго, но в процессе горения накапливает в своих недрах шлаки-отходы реакции синтеза. Рано или поздно, наступает момент, когда уже невозможно поддерживать прежний механизм функционирования звезды, и сила тяготения перестает сдерживаться излучением. Происходит коллапс. С путинской братвой произойдет то же самое. Когда они разворуют всё, до чего дотянутся, они просто схлопнут созданную ими систему тотального грабежа страны в точку. Вместе с собой. А на месте черной дыры, в которую они превратят страну, возникнет новая вселенная. Но уже без них.

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Зюганов заявил, что народ сам виноват в повышении пенсионного возраста. Нужно было выходить на протесты. Не вышли - виноваты сами.

Зачем тогда нужна псевдолегальная "оппозиция", Зюганов не конкретизировал. Видимо, для того, чтобы грести из бюджета и рассказывать, какой ей плохой народишко достался. Впрочем, оппозиция в российском изложении - это чистой воды оксюморон. Мало того, что Россия - обычная азиатская деспотия, так еще и деспотия криминальная. Сложно представить, чтобы в наркокартеле кто-то оппонировал Большому Дону.

КПРФ идет прямой дорогой к повторению судьбы такой же сервильной и проституицированной компартии Украины. При смене режима она мгновенно исчезнет и рассеется как дым - в нынешнем виде "коммунисты" могут существовать только в виде придатка существующей антинародной системы подавления и угнетения. Обычные коллаборационисты на подхвате. При крахе режима сам факт принадлежности к легальной политической структуре вне зависимости от ее названия и позиционирования будет служить отягчающим фактором. И это стоит учитывать всем (даже рядовым) членам этих структур. Про нерядовых речи нет - эти будут отстаивать режим до последнего, без него они превращаются в ничто.

Мюрид Эль, kasparov.ru

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