В Швеции разрабатывают пассажирский электросамолет 19.07.2021, 21:10

Его будут использовать для коротких путешествий.

Компания Швеции Heart Aerospace планирует разработать электрический самолет к 2023 году. ES-19 будет использоваться во время непродолжительных перелетов благодаря запасу хода до 400 км.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на New Atlas.

It's electric! ⚡️



Together with @Breakthrough and @MesaAirlines, we're working with @heartaerospace to decarbonize regional air travel. We plan to acquire the ES-19 electric aircraft, set to take flight in 2026. https://t.co/3HpnhLZ1lZ pic.twitter.com/TdxHEqlT51 — United Airlines (@united) July 13, 2021

Сейчас известно, что самолет будет рассчитан на 19 пассажиров. Среди особенностей электротранспорта можно отметить:

Запас хода составит 400 километров, впрочем Heart Aerospace планирует увеличить его через некоторое время после завершения разработки;

Электрический двигатель в 20 раз дешевле традиционного двигателя самолета, а расходы на его содержание в 100 раз ниже;

Взлетно-посадочная полоса составит до 750 метров;

Heart Aerospace отмечает, что ES-19 будет использоваться для рейсов над горной местностью, или между островами которые расположены близко друг к другу.

Сейчас стартап планирует завершить разработку проекта до 2023 года, а первый полет запланирован на первый квартал 2024 года. Уже в 2026 году электросамолет, возможно, получит сертификацию и сможет вступить в эксплуатацию.

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