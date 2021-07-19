Ученые назвали полезные для здоровья и фигуры продукты 19.07.2021, 21:29

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Они помогают снижать давление и бороться с ожирением.

Ученые из Университета Тафтса в США провели исследование, в котором выяснили, что цельнозерновые продукты помогают снижать давление и бороться с ожирением.

Согласно исследованию, у людей среднего и старшего возраста, которые ели не менее трех порций цельнозерновых продуктов в день, объем талии, артериальное давление и уровень сахара в крови со временем увеличивались меньше, чем у тех, кто ел менее половины порции в день, передает iz.ru.

Эксперты изучили данные участников проекта по исследованию сердца, которое началось в 1970-х годах. Средний возраст добровольцев для участия в исследовании составлял 50 лет. Данные об их состоянии при употреблении в пищу очищенного зерна и цельного собирались в течение 18 лет.

Временной интервал в сборе и обработке данных составлял четыре года.

Согласно рекомендациям по питанию для американцев на 2020–2025 годы, рекомендуемое количество цельнозерновых составляет три или более порции в день. Примером порции является один ломтик цельнозернового хлеба, полстакана овсяных хлопьев или полстакана коричневого риса.

По результатам исследования у участников, которые потребляли недостаточно цельнозерновых продуктов, талия за указанный интервал увеличивалась на 2,5 см. У тех, кто съедал минимум три порции — на 1,2 см.

Кроме того, повышение уровня сахара в крови и систолического артериального давления было выше у участников с низким потреблением цельнозерновых по сравнению с участниками с высоким потреблением.

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