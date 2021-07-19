Завтра в Беларуси ожидается до +29 градусов
- 19.07.2021, 21:36
- 1,030
Прогнозируются в отдельных районах дожди.
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 20 июля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем - 23-29 градусов тепла.