Завтра в Беларуси ожидается до +29 градусов 19.07.2021, 21:36

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Прогнозируются в отдельных районах дожди.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 20 июля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем - 23-29 градусов тепла.

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