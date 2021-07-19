Эхо «Славянского базара»: Сергей Соседов очнулся в Витебске с гипсом на ноге 3 19.07.2021, 22:04

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Известному российскому музыкальному критику тотально не повезло в этом году с «базаром».

Поначалу Сергея Соседова не аккредитовали на «Славянский базар», он всерьез обиделся и даже написал насколько постов в сосетях, а также видеобращение о том, что «ноги его больше в Витебске не будет». Однако не прошло и двух суток, как гневные обращения исчезли, зато в соцсетях начали мелькать фотки музыкального критика в компании коллег непосредственно в Летнем амфитеатре. Сам он предпочитал не комментировать происходящее – но, как говорили, прилетел в Витебск после звонка из администрации Таракана и даже заселился в люкс, передает kp.by.

Но на этом приключения Сергея Соседова в Витебске не закончились – он оказался на операционном столе после неудачной тренировки в спортзале 19 июля.

Как сообщила агентству InterMedia врач-анестезиолог витебской больницы Оксана Хоменко, у критика серьезный разрыв ахиллова сухожилия, после операции будет наложен гипс, а восстановление займет около шести недель.

Сергей Соседов сообщил корреспонденту InterMedia, что крайне расстроен случившимся, так как у него было много планов на конец июля и август. Тем не менее, критик не теряет оптимизма и относится к происшествию философски. Главный вопрос, который его сейчас волнует - «где срочно найти костыли в Витебске?»: по всей видимости, без них не получится обойтись в ближайшие 6 недель.

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