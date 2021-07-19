Зеленский просит вынести на рассмотрение Евросовета вопрос европерспективы Украины 19.07.2021, 22:14

Президент напомнил главе Евросовета о статье 49 Договора о ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что предложил президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю вынести вопрос европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы на рассмотрение Совета.

По его словам, в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС первым шагом на пути к членству Украины, Грузии и Молдовы в Европейском Союзе должно стать признание европейской перспективы этих государств, передает zn.ua.

"Я предложил Шарлю Мишелю вынести вопрос европейской перспективы (для Украины, Грузии и Молдовы — ред.) на рассмотрение Европейского Совета", — заявил Зеленский во время брифинга для СМИ по итогам Батумской международной конференции, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский предложил рассмотреть ряд инициатив для развития практического сотрудничества между странами "Ассоциированного трио" и ЕС. В частности, это касается реализации совместных инфраструктурных проектов, взаимодействия в сфере транспорта, энергетики, здравоохранения, безопасности и обороны, цифрового рынка и торговли.

"Очень важно, что вы присутствовали на этой встрече. Наши народы заслуживают европейскую перспективу, учитывая, в частности, то, что объем обязательств наших трех государств по сделкам об ассоциации можно сравнить с обязательствами нынешних стран - кандидатов на членство в ЕС", - отметил президент Украины.

Также Зеленский и Шарль Мишель обсудили подготовку саммита Украина - Европейский Союз, который запланирован на октябрь этого года.

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