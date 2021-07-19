Нефть продолжает дешеветь
- 19.07.2021, 22:46
Темпы падения мировых цен сегодня превысили 7%.
Сентябрьские фьючерсы на марку Brent, согласно данным торгов, опустилась ниже 69 долларов за баррель впервые с конца мая. По состоянию на 22:43 стоимость Brent опустилась до $68,25 за баррель.
WTI подешевела ниже 66 долларов. Падение началось после того, как накануне министры стран-участниц ОПЕК+ договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2022 года.
На фоне дешевеющей нефти снижаются российские биржевые индексы и курс рубля.