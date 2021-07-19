закрыть
19 июля 2021, понедельник, 22:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нефть продолжает дешеветь

  • 19.07.2021, 22:46
Нефть продолжает дешеветь

Темпы падения мировых цен сегодня превысили 7%.

Сентябрьские фьючерсы на марку Brent, согласно данным торгов, опустилась ниже 69 долларов за баррель впервые с конца мая. По состоянию на 22:43 стоимость Brent опустилась до $68,25 за баррель.

WTI подешевела ниже 66 долларов. Падение началось после того, как накануне министры стран-участниц ОПЕК+ договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2022 года.

На фоне дешевеющей нефти снижаются российские биржевые индексы и курс рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В тишине заводских цехов умрет диктатура
В тишине заводских цехов умрет диктатура Артем Черников
Здравствуй, белорус!
Здравствуй, белорус! Ирина Халип
Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом
Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом Телеграм-канал БОР
Достаточно уехать из города на две-три недели
Достаточно уехать из города на две-три недели Сергей Дылевский