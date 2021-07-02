Некляев о страшных показаниях политзаключенного Дедка: Для такого слова в суде нужно невероятное мужество 2.07.2021, 7:58

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Владимир Некляев

И даже нечто большее.

Политзаключенный Николай Дедок рассказал на суде, как его пытали и издевались над ним после задержания: били, душили подушкой, распыляли газ в лицо.

Поэт и политик Владимир Некляев прокомментировал выступление политзаключенного:

- Сегодня, когда служителям режима предоставлено право безнаказанно убивать тех, кто говорит режиму: «Уходи!» - для такого слова в суде нужно невероятное мужество. Даже нечто большее... Самоотверженность, - считает Владимир Некляев.

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