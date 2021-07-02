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Российским космонавтам на МКС привезли хрен и тельняшку

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  • 2.07.2021, 8:03
Российским космонавтам на МКС привезли хрен и тельняшку

Грузовой корабль отправили с космодрома Байконур.

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-17», который был запущен с космодрома Байконур 30 июня, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Грузовик, который причалил к модулю «Поиск» российского сегмента станции, привез на МКС топливо для дозаправки, питьевую воду, кислород, а также различное оборудование и материалы. Помимо этого, на станцию был направлен комплекс целевых нагрузок в рамках реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.

Заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что на грузовом корабле российским космонавтам доставили различные продукты питания, такие как горчица, хрен столовый, томаты, грейпфруты, апельсины и прочие. Жена космонавта Олега Новицкого Юлия также сообщила, что отправила мужу березовый сок, тельняшку, флаги Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.

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