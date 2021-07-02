Как белорусу проверить, платит ли работодатель за него в ФСЗН 1 2.07.2021, 8:31

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И что делать, если не платит?

Если вы думаете, что платить в Фонд социальной защиты населения — это дело исключительно работодателя, вы глубоко ошибаетесь. Сотни предприятий имеют долги по взносам, а это значит, что у вас могут быть проблемы с выплатами по больничным и получением пенсий — несмотря на то, что вы официально трудоустроены. Разбираемся, как же определить, платят ли за вас взносы в фонд. И если нет, то какие могут быть последствия, пишет onliner.by.

Как все знают, в стране есть Фонд социальной защиты населения, из которого всем выделяются средства на пенсии, пособия и выплаты по больничным листам. Важно помнить, что все взносы, отчисляемые в ФСЗН, идут в общий «котел». Ни у кого нет накопительного счета.

Каждый работодатель переводит в ФСЗН 34% от заработка работника, сельхозорганизации — чуть меньше (30%). При этом платят все независимо от формы трудового договора: не важно, является ли он срочным, бессрочным или договором подряда.

И эти проценты вы не увидите в расчетнике. Дело в том, что здесь указан только 1%, который платит в фонд работник, а 34%, вносимые работодателем, не отражаются. Их отчисляют автоматически.

Такая ли это большая проблема — неуплата в ФСЗН?

В ФСЗН на данный момент числится около 800 неплательщиков. Среди них — много неплатежеспособных фирм, у которых обычно мало работников, много сельхозпредприятий, есть льнозаводы, райпо, хватает государственных строительных и промышленных предприятий и др.

Первая проблема — работники этих предприятий рискуют остаться без выплат по больничным, в том числе в связи с беременностью и родами. Согласно белорусскому законодательству, если предприятие не платит взносы в ФСЗН, через полгода с начала просрочки работники лишаются права на оплату больничных листов.

Вторая проблема — у работника не будет достаточного страхового стажа для начисления ему пенсии. Важно помнить: трудовой и страховой стаж не одно и то же. Если вы официально работали, но за вас не платили в ФСЗН, то трудовой стаж будет, а вот страхового — нет. Для получения пенсии тем, кто станет пенсионером с 2025 года, нужно не менее 20 лет страхового стажа. При нехватке стажа можно будет рассчитывать только на социальную пенсию.

Тут стоит сказать об одном существенном нюансе: даже если у предприятия на данный момент имеется задолженность, это не значит, что работник навсегда лишается права на оплату больничных. Как только работодатель погасит обязательства перед фондом, работники восстанавливаются в правах без всяких последствий.

Как проверить работодателя?

Самый простой и быстрый способ — узнать, не попало ли ваше предприятие в список должников. Для этого нужно пройти три шага. Первый — зайти на сайт ФСЗН.

Там надо найти раздел «Сбор и уплата страховых взносов» и выбрать подраздел «Должники», где перечислены неплательщики с суммой больше 100 руб. на 1 апреля этого года.

В этом разделе доступны списки должников по регионам — по областям и городу Минску. Списки выложены в формате Excel, скачивание происходит бесплатно и без ограничений. В каждом регионе десятки должников, в Минске — почти полторы сотни. Но обратите внимание: информация обновляется раз в квартал, задолженность могла быть погашена, а могла возникнуть новая.

Если ваша организация в списке — скорее всего, у вас уже проблемы. Дальше нужно разобраться, сколько не уплачено лично за вас, и получить документ об этом. Тогда у вас будет возможность обращаться в суд или писать жалобы в инспекцию по труду.

Вы можете выбрать следующие два пути: обратиться за справкой в свое отделение Фонда соцзащиты или заказать электронный документ онлайн.

Как получить справку в отделении Фонда соцзащиты? Сначала нужно узнать адрес своего отделения на сайте фонда, а дальше прийти туда с паспортом и страховым свидетельством. В отделении пишут заявление, указывают свои данные, 14-значный страховой номер, а также то, за какой период нужна справка. При выборе этого варианта удобнее всего получить справку на бумаге.

Можно попробовать узнать информацию о взносах через интернет, но, вопреки ожиданиям, этот путь длиннее и сложнее. Сначала регистрируемся на Едином портале электронных услуг. Потом переходим в раздел «Физическим лицам». Выбираем «Работу и занятость». Находим внизу пункт 3.25.02-ф «Предоставление сведений о датах приема и увольнения застрахованного лица и суммах выплат, на которые начислены страховые взносы, в отношении его самого, за период».

Стоимость услуги — всего 0,42 руб., но заказ выполняется только после строгой идентификации. Делать ли это для одной справки, каждый решает сам. Однако на Едином портале электронных услуг есть еще масса удаленных возможностей. Потому я свои данные регистрации сохранил.

Что делать пострадавшему?

Чтобы узнать реальную ситуацию и разобраться, как поступать пострадавшему от неплатежей в ФСЗН, звоним в одно из районных управлений Фонда соцзащиты. Спрашиваем, что делать родственнику, который работал в организации из списка неплательщиков взносов. Сразу попадаем на рядового инспектора, получаем от него номер начальника.

— Здравствуйте! У меня родственник работал в компании, которая сейчас должник по ФСЗН. Я сегодня нашел на сайте ФСЗН эту фирму в списке должников.

— А почему вы думаете, что за него не платят? Это могла быть текущая задолженность. Возможно, ее уже давно погасили. Эта организация понемногу платит и нам, и в свой район.

— Все-таки страшно. Что нам лучше сделать?

— Пусть ваш родственник с паспортом обратится в районное отделение фонда и закажет справку, в которой будут отражены все платежи за него. После этого уже можно что-то сказать.

— А какие последствия вообще могут наступить? Вроде пенсия теряется. Правда ли это?

— Да. Теряется страховой стаж для пенсии, т. е. могут меньше начислить. Не знаю, что будет в перспективе, но раньше встречались случаи, когда организации закрывались по решению суда в связи с банкротством. Потом бывшие работники выясняли, что за них не уплатили взносы, но предъявлять претензии было уже некому. Люди действительно потеряли пенсии.

Что говорит закон?

Неполная уплата вносов также приводит к нарушению прав работников на получение пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.

Если работодатель не уплачивает взносы, гражданин в первую очередь должен обратиться непосредственно к работодателю и потребовать сделать это. Если в конечном итоге уплата не производится, необходимо обратиться в суд. Ответственность перед работником за неуплату взносов несет организация-работодатель. Если она уплатит в фонд недостающие взносы, то все будущие проблемы работника решаются. Но есть нюанс: с закрытого предприятия никаких взносов взыскать уже нельзя.

Согласно статье 12.15 Кодекса об административных правонарушениях за нарушения такого рода должностному лицу назначается штраф от 2 до 20 базовых величин. Но это штраф в бюджет, а не компенсация работнику. Также нанимателю, который умышленно не платит взносы в ФСЗН, грозит уголовная ответственность.

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