Режим совершает одну фатальную ошибку за другой1
- 2.07.2021, 8:48
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Наша задача — помочь этой обреченной системе рухнуть как можно скорее.
Все, чем сейчас занимается хунта, это рубит сук, на котором сидит, пишет телеграм-канал «Баста!».
Все действия нелегитимных – это истерическое метание из угла в угол, потому что они понимают, что удержаться не получится. Режим совершает одну фатальную ошибку за другой, а наша задача, помочь этой обреченной системе рухнуть как можно скорее.
Поэтому друзья, не останавливаемся, двигаемся вперед!
Чем больше усилий мы приложим, тем быстрее Беларусь станет свободной.