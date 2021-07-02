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Режим совершает одну фатальную ошибку за другой

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  • 2.07.2021, 8:48
  • 7,576
Режим совершает одну фатальную ошибку за другой

Наша задача — помочь этой обреченной системе рухнуть как можно скорее.

Все, чем сейчас занимается хунта, это рубит сук, на котором сидит, пишет телеграм-канал «Баста!».

Все действия нелегитимных – это истерическое метание из угла в угол, потому что они понимают, что удержаться не получится. Режим совершает одну фатальную ошибку за другой, а наша задача, помочь этой обреченной системе рухнуть как можно скорее.

Поэтому друзья, не останавливаемся, двигаемся вперед!

Чем больше усилий мы приложим, тем быстрее Беларусь станет свободной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

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