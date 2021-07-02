Названа значительно реже болеющая коронавирусом категория людей
- 2.07.2021, 8:55
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У специалистов есть несколько предположений, с чем это связано.
Директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов назвал категорию пациентов, которые реже болеют коронавирусом. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с РИА «Новости».
«С начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», — заявил он. Хаитов отметил, что у ученых есть несколько предположений, с чем это связано. Однако все они требуют подтверждения.
Эксперт также подчеркнул, что по данным зарубежных специалистов, для больных аллергической бронхиальной астмой COVID-19 не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни.