Названа значительно реже болеющая коронавирусом категория людей 2.07.2021, 8:55

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У специалистов есть несколько предположений, с чем это связано.

Директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов назвал категорию пациентов, которые реже болеют коронавирусом. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с РИА «Новости».

«С начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», — заявил он. Хаитов отметил, что у ученых есть несколько предположений, с чем это связано. Однако все они требуют подтверждения.

Эксперт также подчеркнул, что по данным зарубежных специалистов, для больных аллергической бронхиальной астмой COVID-19 не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни.

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