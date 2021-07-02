Команда Дональда Трампа запустила новую социальную сеть

Команда Дональда Трампа запустила новую социальную сеть13
- 2.07.2021, 9:40
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Название происходит от слов «Собираемся вместе».
Команда экс-президента США Дональда Трампа в четверг, 1 июля, без огласки запустила новую социальную сеть под названием Gettr, сообщает Politico.
По данным издания, приложение должно стать альтернативой соцсетям, которыми владеют крупные технологические компании.
В описании платформы говорится, что ее миссия — «борьба с культурой отмены, продвижение здравого смысла, защита свободы слова, борьба с монополиями в соцсетях и создание настоящего рынка идей».
Руководит развитием соцсети бывший представитель Трампа Джейсон Миллер.
По словам человека, знакомого с работой приложения, оно крайне похоже на Twitter. Издание предполагает, что новая соцсеть должна стать той самой платформой, через которую Трамп будет общаться онлайн со сторонниками.
Сейчас приложение находится в стадии бета-тестирования и будет официально запущено 4 июля.
Politico пишет, что приложение имеет рейтинг для взрослых — то есть для пользователей от 17 лет.
Название происходит от слов «Собираемся вместе» (Getting Together). Посты будут иметь длину 777 символов, можно будет добавлять видео продолжительностью до трех минут и прямые трансляции.
Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram временно заблокировали после штурма здания Конгресса США 6 января 2021 года, когда его сторонники пытались не допустить утверждения победы кандидата от демократов Джо Байдена. В соцсетях 45-й президент публиковал посты, которыми, предположительно, поощрял действия участников штурма. После событий 6 января Трампу также закрыли доступ на платформы Twitter, YouTube и Snapchat.
5 мая Трамп ранее запустил собственный сайт From the Desk of Donald J. Trump, где будет публиковать заявления, фотографии и видео.
2 июня блог Трампа на его сайте был закрыт.