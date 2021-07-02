Ученые нашли загадочный «магический бассейн», которому более трех тысяч лет 1 2.07.2021, 9:45

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Сооружение использовалось для ритуалов в бронзовом веке.

Археологи обнаружили в Италии бассейн, который использовался для ритуалов в бронзовом веке. Он получил название Noceto Vasca Votiva.

Об этом сообщает N+1.

Сооружение найдено на севере страны в 2005 году. Специалисты отнесли его к среднему позднему бронзовому веку.

Долгое время историки не могли установить назначение конструкции. Параметры бассейна: 12 метров в длину, 7 метров в ширину и 4 метра в глубину. Также специалистам удалось установить точную дату постройки сооружения - его возвели в 1444 году до нашей эры.

На "магический" характер находки указывает то, что ранее на этом же месте находился точно такой же бассейн, который со временем рухнул. Позже жители возвели новый из тех же материалов и по той же конструкции.

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