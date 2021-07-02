Россия проигрывает космос уже не только США, но и Китаю 2 Александр Коваленко, sprotyv.info

2.07.2021, 10:11

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Дмитрий Рогозин

Фото: РИА «Новости»

Скоро места для РФ там не будет вовсе.

В декабре 2020 года весь мир наблюдал за тем как китайский зонд «Чанъэ-5» доставлял на Землю 2 кг лунного грунта, после осуществления миссии, о которой в 90-х годах прошлого века никто и подумать не мог.

Между тем, за все время существования такой страны как Российская Федерация она не смогла реализовать ни одной обещанной лунной программы. Хотя, еще в 2006 году глава РКК «Энергия» Николай Севастьянов заявлял, что в 2015 году на Луне появится российская база, а с 2020 на спутнике Земли начнется добыча «Гелий-3».

Но, как видим, даже банальный зонд Россия на Луну так и не умудрилась запустить.

В мае 2021 года весь мир наблюдал за тем, как Китай осуществил удачную доставку своего зонда на поверхность Марса, для проведения исследований биохимического и геологического строения далекого космического объекта.

В свою очередь, Россия об отправке своего исследовательского зонда пока только размышляет вслух. Точно так же, как и в свое время о лунной базе и добыче «Гелия-3».

А 17 июня 2021 года Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-12», на борту которого были три китайских космонавта, которые стали первыми обитателями китайской космической станции.

В свою очередь, Россия пока только на уровне заявлений официальных лиц и макетов разного рода модулей, заявляет о создании национальной космической станции.

Фактически, мы можем видеть, как Россия десятилетиями занималась эдаким, космическим словоблудием, в то время как тот же Китай планомерно реализовывал свою космическую программу без голословных заявлений, а действиями. Россия за последние три десятилетия не смогла не то, чтобы создать новые предпосылки для исследований космоса и новых открытий, она не смогла даже удержаться на позициях ведущей космической державы, переданных ей СССР.

По сути, бесконечная эксплуатация наследия СССР, являющегося результатом коллективного труда всех республик, а не исключительно России, привела к тому, что космическая держава с каждым годом утрачивает этот статус все более и более явно.

В космосе для России становится тесно. Скоро и места не будет вовсе.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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