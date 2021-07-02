«Лукашенко ведет себя, как гопник: с криком «все равно сидеть» отламывает перила» 7 2.07.2021, 10:21

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Он понимает, что соседи уже вызвали милицию.

Телеграм-канал «Водители 97» опубликовал мнение своих подписчиков о ситуации в Беларуси:

— Лукашенко ведет себя, как гопник, который с несколькими своими друзьями - деградантами не дает спокойно жить многоквартирному дому: то дверь соседу подожгут, то пенсионерку на лестнице толкнут, то у ребенка конфету отберут, то девушку пивом обольют, то студента толпой побьют. Причем, буквально.

Все высказывания и действия самопровозглашенного – это лишь желание нагадить напоследок, чтобы было что вспоминать.

Он понимает, что соседи уже вызвали милицию, что больше терпеть его никто не будет, и с криком «все равно сидеть» отламывает перила.

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