Как в Беларуси на самом деле работают службы такси 2 2.07.2021, 10:29

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15 ДТП за три дня – это реалии бизнеса.

О том, в чем заключаются ошибки автопарков и можно ли работать "в плюс", abw.by поговорил с Дмитрием, учредителем партнерской компании "ДрайвКлаб", которая сотрудничает с такси Яндекс с момента его прихода в Беларусь.

"Глядя на то, как работают другие, хочется схватиться за голову"

– С чего все начиналось?

– Мы начинали всего с одного автомобиля – это был своего рода тест. Все складывалось неплохо, поэтому решили продолжать и наращивать обороты. Сейчас в парке полсотни автомобилей, и я уверен, что работать и зарабатывать в этой сфере можно. Не все так хорошо, как хотелось бы, но и не все так плохо.

Легких денег ждать не стоит. У этого бизнеса большой оборот, но чистая прибыль небольшая. Вернее, она нормальная, но и достается тяжело. Морально нужно быть готовым ко всему. Проверки, визиты в налоговую, работа с органами, суды – бывает всякое.

– В чем заключаются проблемы автопарков, которые не выдерживают конкуренции и закрываются?

– Иногда, глядя на то, как работают другие, хочется схватиться за голову. Некоторые парки, благо их немного, не ведут жесткого учета и контроля за тем, кто ездит за рулем. Я знаю, что машины даже угоняли после такого. Работодатели не умеют привлекать водителей. Доходит до того, что завлечение происходит при помощи очень больших зарплат, при которых предприниматель загоняет себя в ноль или вовсе начинает работать "в минус".

Таксопарки страдают от того, что не умеют работать. Каждый белорусский рубль должен быть учтен, а информация о нем должна быть передана в налоговую. Если ее не будет, то придет камеральная проверка. Она потребует времени и сил, но в конечном итоге налог все равно придется заплатить. Скрывать налоги, как это можно было делать когда-то давно, не выйдет.

Не заплатить какие-то налоги можно и без умысла, просто из-за незнания нюансов. Все это накапливается. Потом налоговая просит одномоментно заплатить неподъемную сумму – предприниматель будет вынужден свернуть бизнес. Он не понял, как работать в этой системе. Надо изначально понять и принять все правила игры – только тогда можно рассчитывать на результат. Если не понимаешь или не принимаешь, будущего у бизнеса нет.

"Надеяться на кассовые аппараты и чеки несколько глупо"

– Некоторые делают акцент на том, что данные от Яндекса не совпадают с суммами по таксометру. Почему так происходит?

– Это как раз то, о чем мы говорили раньше. Он не учитывал наличку должным образом. При заключении договора с Яндексом таксопарк получает доступ к системе, которая собирает абсолютно всю информацию. Даты, время и маршруты поездок, их стоимость, в том числе количество наличных платежей. Таксопарк все это может посмотреть в любую минуту. Платить налоги необходимо именно с тех данных, которые отображаются в этой системе, – таковы правила. Система учитывает все поездки, так это работает и учитывается уже во многих других странах.

Надеяться на кассовые аппараты и чеки несколько глупо. Эта система устарела, ее невозможно заставить работать как надо. И скрыть свой доход с ее помощью тоже не выйдет. Все делается в электронном виде, не стоит пытаться быть умнее других – сейчас все умные. Многие владельцы таксопарков думают, что у них-то точно получится скрыть приход наличных денег, но рано или поздно за это придется отвечать.

Почему с точки зрения законодательства налоговые органы ориентируются на данные от Яндекса, а не данные с таксометров, я наверняка сказать не могу. Но это логично. Водитель может не включить таксометр? Запросто. Но ведь пассажир все равно платит за поездку, которая состоялась и зафиксирована в системе Яндекса. Разве это не уход от уплаты?

В налоговых органах прекрасно осведомлены о том, как все это работает. Пока имеем то, что имеем, будущее – за электронными кассами. С ними не получится схитрить, не будет никаких лишних вопросов. Обсуждение их введения уже идет, хочется верить, что скоро электронные кассы все же заменят традиционные таксометры.

"Пробовали Geely – с запчастями на них дела обстоят еще хуже"

– Какими финансами необходимо располагать, чтобы можно было заходить в этот бизнес?

– Скажем так: денежные вложения необходимы, но найти какую-то сумму для старта можно всегда. Дальше все зависит от самого предпринимателя. Нужен опыт работы с персоналом. Нужна моральная устойчивость ко всяким неблагоприятным событиям. Будет пять автомобилей – хорошо. Но не каждый может принять то, что машину могут в любой момент разбить без возможности восстановления. Еще хуже, если в машине будет пассажир. То есть в одно "прекрасное" утро пять машин могут превратиться в четыре, а к разбитому авто добавится еще и множество других проблем – и с этим нужно будет работать дальше.

Следственные эксперименты, суды, работа со страховыми компаниями, ремонты – простои будут обязательно. Не выйдет без проблем заработать на автомобиле, отмотать пробег и продать его, получив дополнительную выгоду. У нас в июне случилось так, что за три дня в ДТП пострадало 15 наших автомобилей. Бизнес так или иначе требует определенных вложений, но если предприниматель не готов заниматься им лично, то никакие деньги спасти его не смогут.

– На дорогах очень много Renault Logan в оклейке Яндекса. Лучшая машина для такси?

– Logan мы не рассматривали изначально. Наш выбор – Volkswagen Polo. Он дороже популярных Renault Logan, но это переплата за надежность. Polo служат долго, у них не бывает каких-то непонятных поломок. Тот же ремень ГРМ может отслужить до замены до 250 тысяч километров. А если даже что-то и случилось, то никогда нет проблем с запчастями.

В парке много Kia Rio, но до Polo они не дотягивают. Например, уже не один раз было, что в Rio "срезало" датчик коленвала. Его можно купить только под заказ с ожиданием две недели. Этим же страдает Lada Vesta. Банально ломаются генераторы, запчасти для которых нужно ждать две недели, а новый шток сцепления может сломаться пополам буквально на следующий день. Еще мы пробовали Geely – с запчастями на них дела обстоят еще хуже, эта машина точно не для такси.

– Каким вам видится будущее всей сферы бизнеса в такси?

– Сейчас нелегко, дальше будет еще тяжелее. Конкуренция будет непременно расти, но выживут только крупные автопарки. Те, у которых отлажены все процессы, где есть дисциплина, проверенные и обученные водители. Автопарки рано или поздно придут к тому, что у них будут собственные автосервисы, кузовные цеха, шиномонтажи. Кто это сделать не сможет – рано или поздно уйдет с рынка. Новички будут постоянно. Но не так сложно "зайти" в этот бизнес, как трудно в нем потом удержаться.

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