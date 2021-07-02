Медики подсказали, как сохранить здоровье почек 1 2.07.2021, 10:44

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Основная функция почек - фильтрация и реабсорбация воды в организме человека.

Почки - это парный фасолеобразный аппарат (не более двенадцати с половинной см. каждая) в организме позвоночных, основная функция которого это фильтрация и реабсорбация воды, пишет сайт medicina.ua.

Так же почки выполняют следующие процессы:

- выведение вредных веществ из крови

- контролирует уровень натрия, калия,кальция и фосфора

- производит гормоны положительно влияющие на состояние крови и костной ткани

- контролирует регуляторные механизмы артериального давления

Причины потери почки

Такие ситуации в наше время не редкость, но ничего неразрешимого в этом, для науки нет. Что обычно приводит к тому , что у некоторых людей остаётся всего ода почка? Иногда отсутствие данного органа это фактор врожденного дефекта. Стоит отметить, что даже у человека с двумя почками, одна из них может оказаться недееспособной. Чаще, почку попросту удаляют, в следствии переноса тяжелой болезни почек, онкологических заболеваний, например ПКР (почечно-клеточный рак). Не редкость что человек "отдает" почку в рамках донорской программы.

Быть здоровым но осторожным.

Как же всё таки жить если человеку удалили почку? Последствие конечно неизбежны:

- повышенное АД- является очень негативным показателем (рекомендуется немедленно обратиться к врачу)

- наличие протеинов в урине (протеинурия)

- замедление вывода вредных веществ из крови

Но если строго придерживаться предписаний специалистов, то лечение таких последствий может оказаться чрезвычайно эффективным. Для начала, следует завести себе привычку постоянно проходить осмотр у доктора. Индивидуальный лечащий врач будет следить за изменением состояния пациента в соответствии с индивидуально подобранным лечением, прописывать специальные препараты и процедуры. Консультация врача онлайн, проверка артериального давление так же не будет лишней. В Развернутый клинический анализ крови и анализ урины, желательно проводить не менее чем 1 раз в год. Удаление или отказ почки, не обязательно предусматривает особый режим питания. Здоровая пища (овощные и фруктовые продукты) всегда будет оказывать положительное воздействие на организм. Соль в избыточных количествах принесёт только вред, поэтому её дневную норму нужно сократить до двух граммов в сутки. Спиртное и табачные изделия лучше вообще вычеркнуть из образа жизни. Человеку с одной почкой не рекомендуется потреблять больше литра воды за сутки. Ну и конечно, больше полoжительных эмоций и яблок!

Самостоятельно работать в организме человека может и одна почка. Почка возрастает в размере и эффективно выполняет свою функцию. Тем не менее, не стоит забывать о том, что жизнедеятельность человека с одним органом не такая, как с двумя. В первую очередь человек придерживается здорового образа жизни: отказ от вредных привычек, диета, ограничивает в рационе соль, включает в меню овощи, фрукты, молочные продукты, нежирные сорта мяса, рыба. Ему можно заниматься физическими упражнениями, йогой, бегом. Рекомендуется каждый год проходить обследования, сдавать анализы, посещать лечащего врача, чтоб следить за своим состояние.

Получается за здоровьем единственной почки нужно тщательнее следить: избегать контактных видов спорта (боевые искусства, футбол, хоккей), физических нагрузок, большого количества болеутоляющих.

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