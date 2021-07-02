Нацбанк меняет правила установки курсов валют в Беларуси 1 2.07.2021, 11:21

2,160

Фото: Reuters

Постановления вступят в силу 9 июля.

С 9 июля Нацбанк меняет даты вступления в силу официальных курсов иностранных валют, а также вносит армянский драм в список иностранных валют с ежедневно устанавливаемым курсом, сообщает select.by.

Изменения сделаны постановлением Правления Национального банка РБ от 22 июня 2021 года № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам». Оно вступает в силу с 9 июля 2021 года, заменив постановление от 20 августа 2001 года № 208.

В комментарии Нацбанка подчеркнули, что изменения носят технический характер, а основные подходы к расчету и установлению официальных курсов белорусского рубля остаются прежними.

С 1 января 2022 года официальные курсы валют, которые устанавливаются ежедневно, будут вступать в силу не со следующего календарного, а со следующего рабочего дня и действовать до вступления в силу следующих официальных курсов.

Что касается ежемесячно котируемых валют, то их официальные курсы будут вступать в силу не с первого числа следующего месяца, а с первого рабочего дня следующего месяца, и действовать до вступления в силу следующих официальных курсов.

Нацбанк также отказался от разделения валют на свободно конвертируемые и ограниченно конвертируемые, мотивировав такое решение тем, что никто в мире такое разделение не осуществляет.

Кроме того, Нацбанк исключил из списка ежемесячно котируемых иностранных валют и включил в список ежедневно котируемых валют армянский драм. Это, по-видимому, связано с оживлением торговли между двумя странами или с надеждами на это.

Сейчас в данном списке 26 валют стран, которые являются основными торговыми партнерами РБ, а также специальные права заимствования МВФ.

Что касается порядка установления самих официальных курсов, то он, как сообщили в Нацбанке, остается прежним. То есть, официальный курс белорусского рубля к российскому рублю и к доллару США устанавливается по результатам фиксинга на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Если торгов по какой-то причине нет, то официальные курсы рассчитываются и устанавливаются на основании информации об их котировках на международных финансовых рынках.

Официальный курс белорусского рубля к другим иностранным валютам определяется с использованием кросс-курсов данных валют, полученных с использованием данных центральных банков других стран или информации агентств «Рейтер» или «Блумберг».

С 9 июля на валютном рынке Беларуси ожидаются и более серьезные изменения. В частности, физические лица должны получить возможность регистрироваться на Белорусской валютно-фондовой бирже и совершать на ней сделки без посреднических услуг коммерческих банков.

В связи с этим можно ожидать массового наплыва населения на торги, так как интерес к валюте у физических лиц очень высок.

По данным исследования Нацбанка «Инфляционные ожидания населения» за июнь 2021 года, иностранная валюта была предпочитаемой формой сбережений у 82,8% жителей Беларуси. Правда, в марте того же года таких людей было больше: 84,6%.

Уменьшение числа любителей валюты, возможно связано с укреплением рубля, произошедшим в мае. Однако в июне в связи с обострением санкционной войны и ослаблением рубля против доллара ситуация может поменяться на противоположную.

При этом в июне резко выросло число людей, считающих лучшей формой сбережений наличные: до 36,4% с 31,6% в марте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».