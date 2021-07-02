ЧЕ-2020: сборные Испании и Швейцарии не смогли провести тренировку на «Газпром-Арене» из-за плохого состояния поля
- 2.07.2021, 11:29
Команды провели разминку на «Петровском».
Сборные Испании и Швейцарии не смогли провести тренировку на "Газпром Арене" перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы-2020 из-за плохого состояния поля.
Газону нужен дополнительный уход, поэтому команды провели разминку на "Петровском", сообщает AS.
Матч Швейцария — Испания пройдет 2 июля на "Газпром Арене". Начало — в 19.00.