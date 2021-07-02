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Теперь тем более не забудем, не простим

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  • Ирина Халип
  • 2.07.2021, 11:19
  • 4,240
Теперь тем более не забудем, не простим
Ирина Халип

Пожалуйста, повторяйте это почаще.

Похорошела Москва при Собянине, помолодело зло при Лукашенко. Юная помощница прокурора Алина Касьянчик посадила очередную молодую женщину. Я сейчас про Ольгу Синелеву, которая досрочно расторгла договор аренды квартиры с той самой Касьянчик.

Конечно, можно сказать, что вовсе даже и не посадила, ведь Ольге Синелевой дали не срок в колонии, а два года домашней «химии». Кажется сначала, что это совсем не страшно и даже не противно – просто сиди по вечерам и выходным дома да открывай в любое время суток дверь милиции, которая приходит с проверками. А теперь вспомните, что Ольга – в декретном отпуске. И домашняя «химия» для нее означает, что в выходные дни и вечером она не сможет выйти погулять с ребенком. Не сможет сбегать в аптеку, если вдруг что-то срочно понадобится. Обязана открывать дверь хоть в два часа ночи, если милиционерам вздумается прийти с проверкой именно в это время, - и плевать, что это может разбудить ребенка и что вообще опасно открывать дверь ночью: мало ли кто может сказать «откройте, милиция!»? И вся эта гнусная тягомотина – на два года.

Ольга всего лишь попросила прокуроршу подыскать новое жилье. Не выставляла с вещами в ночь, не требовала освободить помещение в 24 часа – спокойно дождалась, пока Касьянчик найдет другую квартиру, после чего договор аренды был расторгнут досрочно по обоюдному согласию. А после благополучного переезда прокурорша написала заявление с требованием возбудить уголовное дело.

Конечно, Ольга Синелева будет свободна раньше. Будут свободны и Мария Бобович с Максимом Павлющиком, которых Алина Касьянчик отправила за решетку за надпись «не забудем» на месте гибели Александра Тарайковского. И студент Илья Тананко, написавший шариковой ручкой «Балаба убийца» на объявлении о перетяжке мебели, которое висело на доске объявлений у подъезда, где живет командир ОМОНа, тоже выйдет на свободу раньше. И, конечно, журналистки «Белсата» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова.

Вот как раз во время суда над Катей и Дашей я и обратила внимание на Алину Касьянчик. Как-то уж очень странно выглядели действующие лица. Нам ведь всегда хочется, чтобы носители зла бросались в глаза и внешне: пусть они будут страшными, одноглазыми и с козлиными рогами, чтобы их было легко распознать. А если молодых симпатичных женщин, выполнявших свои профессиональные обязанности, обвиняет на голубом глазу такая же молодая симпатичная женщина – это кажется чем-то нелогичным, дисгармоничным и вообще абсурдным. Я тоже об этом думала. Представляла себе, как в мирное время Катя с Дарьей и Алина Касьянчик могли сидеть за соседними столиками в кофейне. Возможно, одна у другой попросила бы передать сахар или спросила, который час. Они бы разговорились и могли подружиться. Так, что ли? Да нет, не так.

Никакого когнитивного диссонанса из-за того, что молодые сажают молодых, быть не должно. Помолодевшее за четверть века диктатуры зло – это нормально. Потому что за это время было уничтожено все, включая образование. И те, кто сейчас бежит, расталкивая локтями друг друга, чтобы успеть занять должность в суде, прокуратуре, КГБ, СК, - это те, кто вырос, не получив образования. Диплом в ящике стола – не в счет. Это темные, как земля, люди, это невежи и обскуранты. Они в Турцию и Египет ездят отдыхать не потому, что дешевле, а потому, что там сплошной Тагил. Им комфортно в Тагиле, комфортно в декорациях Устьвымлага, комфортно среди тех, кто помнит Вышинского. Да к тому же им родители в детстве не объяснили, что такое хорошо и что такое плохо: то ли времени не хватило, то ли желания, то ли сами не видели разницы. А тем, кого Касьянчик с единомышленниками сегодня сажает, - как раз-таки объяснили. Вот и вся разница.

Леонид Филатов со своим «Федотом-стрельцом» в свое время попал не просто в точку, а в целый пласт десятилетий и стран на карте. Бери и цитируй. Так вот, очень скоро, на будущих судах, эти юные прокуроры, следователи и судьи будут оправдываться именно отсутствием образования и, соответственно, понимания. Причем оправдываться будут филатовскими словами: «Ну, случайно, ну, шутя, сбилась с верного путя! Дак ведь я - дитя природы, пусть дурное, но - дитя!» Станет ли это смягчающим обстоятельством? Нет.

Это «нет» мы должны запомнить и сохранить до тех самых будущих судов. А то ведь мы такие – завоевав свободу, размякнем на радостях да и скажем: пусть себе живут, фиг бы с ними, нам не жалко, мы добрые. А вот нельзя. «Не забудем» - именно эту надпись на асфальте прокурорша Касьянчик оценила в два года колонии. Так вот, теперь тем более не забудем, не простим. Пожалуйста, повторяйте это почаще.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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