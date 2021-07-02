Теперь тем более не забудем, не простим 5 Ирина Халип

2.07.2021, 11:19

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Ирина Халип

Пожалуйста, повторяйте это почаще.

Похорошела Москва при Собянине, помолодело зло при Лукашенко. Юная помощница прокурора Алина Касьянчик посадила очередную молодую женщину. Я сейчас про Ольгу Синелеву, которая досрочно расторгла договор аренды квартиры с той самой Касьянчик.

Конечно, можно сказать, что вовсе даже и не посадила, ведь Ольге Синелевой дали не срок в колонии, а два года домашней «химии». Кажется сначала, что это совсем не страшно и даже не противно – просто сиди по вечерам и выходным дома да открывай в любое время суток дверь милиции, которая приходит с проверками. А теперь вспомните, что Ольга – в декретном отпуске. И домашняя «химия» для нее означает, что в выходные дни и вечером она не сможет выйти погулять с ребенком. Не сможет сбегать в аптеку, если вдруг что-то срочно понадобится. Обязана открывать дверь хоть в два часа ночи, если милиционерам вздумается прийти с проверкой именно в это время, - и плевать, что это может разбудить ребенка и что вообще опасно открывать дверь ночью: мало ли кто может сказать «откройте, милиция!»? И вся эта гнусная тягомотина – на два года.

Ольга всего лишь попросила прокуроршу подыскать новое жилье. Не выставляла с вещами в ночь, не требовала освободить помещение в 24 часа – спокойно дождалась, пока Касьянчик найдет другую квартиру, после чего договор аренды был расторгнут досрочно по обоюдному согласию. А после благополучного переезда прокурорша написала заявление с требованием возбудить уголовное дело.

Конечно, Ольга Синелева будет свободна раньше. Будут свободны и Мария Бобович с Максимом Павлющиком, которых Алина Касьянчик отправила за решетку за надпись «не забудем» на месте гибели Александра Тарайковского. И студент Илья Тананко, написавший шариковой ручкой «Балаба убийца» на объявлении о перетяжке мебели, которое висело на доске объявлений у подъезда, где живет командир ОМОНа, тоже выйдет на свободу раньше. И, конечно, журналистки «Белсата» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова.

Вот как раз во время суда над Катей и Дашей я и обратила внимание на Алину Касьянчик. Как-то уж очень странно выглядели действующие лица. Нам ведь всегда хочется, чтобы носители зла бросались в глаза и внешне: пусть они будут страшными, одноглазыми и с козлиными рогами, чтобы их было легко распознать. А если молодых симпатичных женщин, выполнявших свои профессиональные обязанности, обвиняет на голубом глазу такая же молодая симпатичная женщина – это кажется чем-то нелогичным, дисгармоничным и вообще абсурдным. Я тоже об этом думала. Представляла себе, как в мирное время Катя с Дарьей и Алина Касьянчик могли сидеть за соседними столиками в кофейне. Возможно, одна у другой попросила бы передать сахар или спросила, который час. Они бы разговорились и могли подружиться. Так, что ли? Да нет, не так.

Никакого когнитивного диссонанса из-за того, что молодые сажают молодых, быть не должно. Помолодевшее за четверть века диктатуры зло – это нормально. Потому что за это время было уничтожено все, включая образование. И те, кто сейчас бежит, расталкивая локтями друг друга, чтобы успеть занять должность в суде, прокуратуре, КГБ, СК, - это те, кто вырос, не получив образования. Диплом в ящике стола – не в счет. Это темные, как земля, люди, это невежи и обскуранты. Они в Турцию и Египет ездят отдыхать не потому, что дешевле, а потому, что там сплошной Тагил. Им комфортно в Тагиле, комфортно в декорациях Устьвымлага, комфортно среди тех, кто помнит Вышинского. Да к тому же им родители в детстве не объяснили, что такое хорошо и что такое плохо: то ли времени не хватило, то ли желания, то ли сами не видели разницы. А тем, кого Касьянчик с единомышленниками сегодня сажает, - как раз-таки объяснили. Вот и вся разница.

Леонид Филатов со своим «Федотом-стрельцом» в свое время попал не просто в точку, а в целый пласт десятилетий и стран на карте. Бери и цитируй. Так вот, очень скоро, на будущих судах, эти юные прокуроры, следователи и судьи будут оправдываться именно отсутствием образования и, соответственно, понимания. Причем оправдываться будут филатовскими словами: «Ну, случайно, ну, шутя, сбилась с верного путя! Дак ведь я - дитя природы, пусть дурное, но - дитя!» Станет ли это смягчающим обстоятельством? Нет.

Это «нет» мы должны запомнить и сохранить до тех самых будущих судов. А то ведь мы такие – завоевав свободу, размякнем на радостях да и скажем: пусть себе живут, фиг бы с ними, нам не жалко, мы добрые. А вот нельзя. «Не забудем» - именно эту надпись на асфальте прокурорша Касьянчик оценила в два года колонии. Так вот, теперь тем более не забудем, не простим. Пожалуйста, повторяйте это почаще.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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