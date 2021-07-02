Северная Македония начнет выпускать паспорта с новым названием страны

Северная Македония начнет выпускать паспорта с новым названием страны1
- 2.07.2021, 11:46
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Сегодня паспорт с новым названием страны получит премьер-министр Зоран Заев.
Северная Македония начнет выдавать новые паспорта, содержащие новое конституционное название государства. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев подтвердил, что в понедельник он получит паспорт с новым названием страны.
Зоран Заев также подтвердил, что федерации в стране, которые не изменили свое название, чтобы отражать условия Преспанского соглашения, сделают это в ближайшее время.
Заев сделал свои замечания в контексте первого "Диалога Преспанского форума", который состоялся в Охриде, в котором принял участие Алексис Ципрас, лидер главной оппозиционной силы Греции СИРИЗА.
На встрече с Заевым Ципрас, правительство которого подписало Преспанское соглашение в 2018 году, четко отметил важность его неукоснительного выполнения, особенно с точки зрения названий государственных учреждений и упоминаний в учебниках.
В прошлом месяце греческое правительство опротестовало использование национальной сборной Северной Македонии трикотажных изделий с аббревиатурой FFM, что означает "Федерация футбола Македонии".
Афины также критиковали Заева за то, что он назвал национальную команду своей страны "Македонской", опустив слово "Северная".
Напомним, в феврале 2019 года Македония официально сменила название на Северную Македонию по требованию Греции. Скопье согласилось на переименование в обмен на то, что Афины перестанут препятствовать усилиям по вступлению в НАТО и Евросоюз.