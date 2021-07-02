Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс попросил граждан страны не ездить в Беларусь

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс попросил граждан страны не ездить в Беларусь3
- 2.07.2021, 12:04
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Возможны провокации со стороны режима.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс попросил граждан страны воздержаться от поездок в Беларусь.
«Я бы не советовал посещать Беларусь, поскольку не исключены провокации со стороны этой страны. Конечно, при необходимости мы сможем оказать консульскую помощь, но ситуация там не так проста, как мы это знаем», — сказал Ринкевичс в эфире LTV.
Напомним, после инцидента с самолетом Ryanair Латвия ввела ограничения на полеты в Беларусь.