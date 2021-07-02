Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс попросил граждан страны не ездить в Беларусь 3 2.07.2021, 12:04

1,384

Эдгарс Ринкевичс

Фото: DELFI

Возможны провокации со стороны режима.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс попросил граждан страны воздержаться от поездок в Беларусь.

«Я бы не советовал посещать Беларусь, поскольку не исключены провокации со стороны этой страны. Конечно, при необходимости мы сможем оказать консульскую помощь, но ситуация там не так проста, как мы это знаем», — сказал Ринкевичс в эфире LTV.

Напомним, после инцидента с самолетом Ryanair Латвия ввела ограничения на полеты в Беларусь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».