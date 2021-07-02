В жилом доме в центре Москвы произошел взрыв 2.07.2021, 12:09

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иллюстрационное фото

На место происшествия прибыли наряды пожарных, скорой помощи и Мосгаза.

В жилом доме в центре Москвы на улице Качалинской произошел взрыв, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

На место происшествия прибыли наряды пожарных, скорой помощи и Мосгаза.

Позже стали известны подробности инцидента.

"На балконе на восьмом этаже взорвались три газовых баллончика для заправки зажигалок. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. В квартире в момент ЧП находилась одна женщина.

Как сообщили в службе Мосгаз, баллоничики взорвались из-за перегрева.

"Заявка с категорией "хлопок" поступила в 11:04 в центральное диспетчерское управление АО "Мосгаз" по каналам экстренной линии "112". Дом по адресу: ул. Качалинская, дом 9 - это девятиэтажное жилое здание с четырьмя подъездами. <...> Происшествие не имеет отношения к бытовому газу, а причиной хлопка стал газовый баллончик для поджига. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, угроз для населения нет, никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что газовые баллончики взорвались, когда мужчина пытался подогреть ими еду.

"Мужчина решил подгореть еду на газовых баллончиках в квартире, что и привело к взрыву", - сказал собеседник агентства.

Пожара после взрыва не последовало. Прибывшие пожарные обнаружили около дома выбитые стекла. Также на месте работают медики и представители Мосгаза.

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