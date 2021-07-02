Литовская погранслужба о новом рекорде: за сутки со стороны Беларуси прошли 150 нелегальных мигрантов 3 2.07.2021, 12:47

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Это почти втрое превышает прежние суточные рекорды.

Литовские пограничники за сутки задержали 150 нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Это крупнейшее число нелегальных мигрантов, задержанное до этой поры за сутки, оно почти втрое превышает прежние суточные рекорды.

Об этом в пятницу сообщила литовская Государственная пограничная служба (ГПС), передает BNS. Это в три раза больше предыдущего суточного рекорда. Всего за полгода число мигрантов уже в 10 раз больше, чем за весь 2020-й.

Большинство из 150 нелегальных мигрантов уже попросили убежища в Литве. Все иностранцы будут проверены на COVID-19 и находятся в изоляции до получения результатов.

В этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 нелегальных мигранта. Этот показатель в десять раз выше, чем в целом по 2020 году. В прошлом году на литовской границе был задержан 81 такой иностранец. В 2019 году на границе было поймано 46 нелегальных мигрантов по сравнению со 104 в 2018 году и 72 в 2017-м.

В этом году большинство задержанных на границе с Беларусью составляют граждане Ирака или иностранцы, выдающие себя за иракцев, — 481 человек. Среди них также было 57 иранских, 51 сирийский, 46 белорусских, 28 российских, 13 гвинейских, 12 турецких, 10 шри-ланкийских и других граждан или лиц, выдающих себя за граждан.

В последнее время заметно вырос поток таких мигрантов, и Государственная пограничная служба Литвы усилила охрану границы с Беларусью. Помимо различных организационных мер, на этот участок были командированы сотрудники других подразделений Государственной пограничной службы и выделены дополнительные технические ресурсы. Кроме того, на помощь пограничникам прибыли сотрудники Службы общественной безопасности, Союза стрелков и других ведомств и организаций, на границе с Беларусью также приступили к работе представители Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex.

Власти Литвы обвиняют официальный Минск в том, что он способствует нелегальной миграции в ЕС. Руководство Литвы называет действия режима Лукашенко «гибридной войной». «Очевидно, что против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция – одно из средств», – заявила министр внутренних дел Агне Билатайте.

В середине июня министр Агне Билатайте обратилась в Генеральную прокуратуру Литвы с просьбой начать расследование по поводу организации незаконного перемещения людей через границу.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил в интервью Financial Times, что к организации канала нелегальной миграции имеет отношение государственная турфирма «Центркурорт» (она входит в структуру управления делами Лукашенко). По словам министра, белорусские власти целенаправленно перебрасывают мигрантов к границе. За возможность оказаться в стране ЕС выходцы с Ближнего Востока платят до $ 15 тысяч.

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