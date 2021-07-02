В России четвертый день подряд зафиксировали рекорд смертности от COVID-19 2.07.2021, 13:02

Показатели растут за счет данных из провинции.

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 679 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Суточный рекорд смертности обновляется третий день подряд: 29 июня было объявлено о гибели от болезни 652 человек, 30 июня — 669 человек, 1 июля — 672 человек, сообщает РБК.

При этом смертность в крупнейших городах России в последние дни несколько снизилась, отступив от достигнутых в конце июня максимумов. За последние сутки в Москве зафиксировано 112 смертей от COVID-19, тогда как 28 июня было объявлено о гибели 124 человек. В Санкт-Петербурге за последние сутки от болезни скончался 101 человек (29 июня было 119).

Таким образом, рекордный прирост смертности обеспечило увеличение числа летальных исходов в провинции. Больше всего жизней COVID-19 унес за сутки в следующих регионах:

Нижегородская область — 27;

Иркутская область — 23;

Краснодарский край — 21;

Бурятия — 20.

Общее число жертв COVID-19 с начала пандемии оценивается федеральным оперативным штабом в 136 565.

Однако, по данным Росстата, уже к концу апреля 2021 года скончались более 270 тыс. человек с COVID-19. Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики статистического ведомства. Росстат учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.

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