Сколько валюты осталось в Беларуси и сколько будет потрачено? 2.07.2021, 13:05

В реальном секторе платежи по внешнему долгу солидные.

Власти обновили статистику о состоянии валютных запасов и предстоящих платежах по внешним долгам. Посмотрим, какая теперь складывается обстановка, пишут banki24.by.

Некоторое представление о резервах дает размер ЗВР. Но это, что называется, грубая оценка. Ведь в состав резервов входят золото и специальные права заимствования, которые затруднительно использовать для валютных интервенций.

Можно посмотреть на резервы со стороны иностранных активов Нацбанка. Разница между иностранными активами и пассивами покажет чистые иностранные активы — то есть деньги, которые остаются после исполнения обязательств.

На 1 июня чистые иностранные активы составляли 7,336 млрд USD. При этом лишь часть из них была сформирована в свободно конвертируемых валютах — 6,384 млрд USD в эквиваленте на отчетную дату.

Часть резервов лежит в Нацбанке в виде депозита Минфина. На 1 июня такой депозит в валюте оценивался в 4,657 млрд USD. Данные о будущих платежах по внешнему долгу в Беларуси публикуются редко — раз в квартал.

Для сравнения: Банк России обновляет оперативные оценки втрое чаще. Также в РБ выбран неудобный для пользователей формат. Довольно точно ценить размер платежей на 12 месяцев вперед можно только 2 раза в год. Данные обновляются с большим запозданием. Чаще всего целый квартал выпадает из рассмотрения ввиду неактуальности цифр.

Тем не менее, кое-какие сведения можно почерпнуть даже из куцых таблиц чиновников. Совокупные платежи всех секторов экономики по внешним долгам во второй половине 2021 года можно оценить в 2,5 млрд USD.

В 1 квартале 2022-го также предстоят немалые выплаты — около 2,1 млрд USD. Существует деление на несколько секторов. Помимо Нацбанка есть сектор госуправления, финансовый сектор и реальный сектор.

Сектору госуправления в июле—декабре 2021 года нужно погасить либо рефинансировать долг на 1,1 млрд USD, в 1 квартале 2022-го — на 0,8 млрд USD. В Беларуси сектор госуправления по сути представлен Минфином. Платежи банков и прочих кредитно-финансовых организаций гораздо скромнее — по 0,3 млрд USD в 3–4 кварталах 2021 года и в 1 квартале 2022-го.

Основные выплаты в этом секторе оттянуты на среднесрочный период. В реальном секторе платежи по внешнему долгу солидные.

За 3–4 кварталы 2021 года предприятиям нужно найти на погашение долгов почти 0,9 млрд USD, а в 1 квартале 2022 года — без малого 1 млрд USD.

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