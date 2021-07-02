«Я ухожу с высоко поднятой головой!» 6 2.07.2021, 13:23

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Станислав Соловей

Фото: tut.by

Легендарный врач Станислав Соловей рассказал о своем увольнении.

Врачу-гинекологу 3-й городской клинической больницы Станиславу Соловью, который считается одним из лучших специалистов своей области, не продлили контракт.

В ноябре 2020 года Соловья наказали 15 сутками административного ареста после задержания на акции солидарности с отчисленными студентами медицинского университета.

Кроме того, врач публично выступал с критикой руководства системы здравоохранения Беларуси, включая вопросы борьбы с коронавирусом.

Врач сообщил в своем Facebook, что его работа закончится 10 августа:

— Ну вот и все, конец игре…

5 летний период моей работы в 3 ГКБ подходит к концу, мне официально вручено уведомление, что контракт со мной продлен не будет и 10 августа мой д̶о̶з̶о̶р̶ контракт окончен, символично - ничего не скажешь.

Вообще, когда накатывает, я пишу за один подход, но этот текст дается мне тяжелее. Когда сел его писать, мое настроение в связи с уже неизбежным уходом из тройки было… Его просто не было! Соответственно, таким же и был текст, мрачным, но с неугасшей надеждой.

Жалею ли я? Жалел, но теперь - нет. Увольняете? Так увольняйте!

Увольнение опытного врача в клинике, где есть дефицит специалистов моего профиля, где практически полностью отсутствуют специалисты среднего возраста… Что ж, ничего нового, нам лишь бы день простоять, да ночь продержаться.

А там как-нибудь все само образуется, кто-нибудь придет работать, как-то прооперируем, как-то пациент поправится… Это всё ерунда, временные проблемы, и они скоро пройдут…

Я знаю одно: я не стыжусь своих решений, я не отвожу взгляд и не избегаю встреч и разговоров с некоторыми коллегами. Я позволяю себе роскошь, открыто говорить то, что думаю.

Самое смешное, что все понимают, да и говорят открыто, что мое «непродление» не связано с работой, что я хороший врач, да я и сам это понимаю. С глаз долой из сердца вон, мое имя не должно больше ассоциироваться с УЗ «3-я Городская клиническая больница имени Е.В. Клумова», чтобы не кидать тень на клинику, попавшую на доску почета. Хотя к этому «достижению» я все же немного приложил усилия, работал я хорошо, часто на износ, практически живя в клинике, но это быстро забывается, когда «ну вы же все понимаете». Некоторые коллеги советуют пойти «поговорить», может получится, всё уладить… А мне нечего улаживать, несколько месяцев назад неизбежный уход из тройки я ожидал, как ожидают визита к стоматологу: страшновато и крайне неприятно, но все равно придется. Сейчас уход из тройки — просто следующий шаг. Если в моих услугах тройка не нуждается, это их право.

Я повзрослел в тройке, я благодарен коллективу этой клиники, в которой я развивался как врач и человек.

Большое спасибо всему коллективу гинекологического отделения, отделения АОО №3 (послеродовых осложнений) с отдельным приветом заведующей, друзьям и коллегам из отделения УЗИ, наших отделений хирургий (Андрей Леонидычам, Арнольду, Диме, Паше (плевать я хотел, что ты ушел из тройки), Сергею, Кристине, Саше, Сан Санычу), родильному дому (с отдельным приветом Валерию Ивановичу и Эдуардовне, а так же Ирине Леонтьевне (которая была для меня эталоном невозмутимости и оптимизма), всему приемному отделению (с отдельным приветом Диане и Насте), нашим эндоскопистам, рентгенологам, офтальмологам (хоть и редко пересекались), терапевтам, анестезиологам и вообще всему коллективу. Спасибо за человечность простым сотрудникам административного корпуса, отдельное спасибо бывшему начмеду Александру Михайловичу (образец толкового руководителя, который никогда не забывал, что он в первую очередь врач).

Отдельное спасибо моим учителям: Алексею Анатольевичу, Елене Михайловне и Марине Норбартовне - за терпение и потраченные силы. Надеюсь, я был не самым плохим учеником

Отдельное спасибо НАШЕЙ операционной команде.

Спасибо родной гинекологии 3 ГКБ (всем сотрудникам, кто был к ней причастен) и нашим сотрудникам кафедры, я все равно считаю, что мы были одним из лучших отделений в нашей стране! Я правда буду очень скучать и буду помнить.

Мои идеалы остаются со мной, моя память остается со мной. Я помню, почему не смог остаться дома в тот день, мой «первый день». Работать врачом и быть равнодушным к человеческой боли и страданиям нельзя, ну или я просто так не могу! Я продолжу работать в моей любимой стране, пусть и в другом месте, но я продолжу прилагать все свои силы для помощи тем, кто в этом нуждается (речь тут и о медицине), постараюсь быть рядом с близкими, когда им это будет нужно, поддерживать своих в трудную минуту.

Я ухожу с высоко поднятой головой!

Последний год подарил мне много новых друзей, даже больше, я нашел очень много единомышленников, и это прекрасно, мы стали другими! Стали лучше, смелее, умнее и увереннее, а скоро станем и очень счастливыми, я верю, что это будет очень скоро!

P.S. Один хороший человек сказал прекрасную фразу: «Я или неисправимый оптимист, или идиот» это фраза применима и ко мне.

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