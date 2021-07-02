Ученые обнаружили в Японии дом легендарной императрицы 2.07.2021, 13:24

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Это самое большое здание, найденное в этом регионе.

Ученые из Национального исследовательского института культурных ценностей Нары заявили об обнаружении крупнейшего здания из когда-либо найденных на месте бывшего дворца Хейджокю в древней столице Японии. По мнению исследователей, найденное здание было центральным в резиденции императоров и кронпринцев примерно в VIII столетии, сообщает The Asahi Shimbun (перевод — zn.ua).

Один из экспертов считает, что здание было резиденцией императрицы Кокэн.

Археологи начали исследования участка площадью 924 квадратных метра в регионе Тойн в марте. Регион располагается в восточной части дворца Хейджокю, важного политического центра в период Нара.

Исследователи обнаружили здание, которое простиралось на 27 метров с востока на запад и на 12 метров с севера на юг. Кроме того, удалось найти 50 ям, вырытых в земле для установки столбов. Они располагались на расстоянии примерно трех метров друг от друга. Ученые считают, что здание, окруженное колоннами, было жилым помещением.

Изучив рисунок на черепице, найденной в ямах, исследователи пришли к выводу, что здание существовало в 749-770 годах. Императрица Кокэн правила в 749-758 годах, а затем отказалась от престола в пользу императора Джуннина. Позже она снова взошла на престол и правила как императрица Сетоку с 764 по 770 год.

Исторический текст «Секу Нихонги» свидетельствует о том, что император Сему, отец Кокэн, проживал в Тойне, когда был наследным принцем. В дальнейшем этот регион использовался для построения жилища для императоров.

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