В России возник дефицит кислорода 10 2.07.2021, 13:36

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Правительство обратилось к металлургам с просьбой сократить его потребление.

Резкий рост заболеваемости Covid-19 в России создал проблемы со снабжением больниц медицинским кислородом.

Из-за угрозы дефицита правительство обратилось к металлургам с просьбой сократить потребление промышленного кислорода, чтобы освободить запасы и создать резервы, необходимые для поставок в больницы.

Совещание с представителями крупнейших металлургических компаний 1 июля провел первый замминистра промышленности Василий Осьмаков, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к участникам встречи.

Обсуждалась возможность «временно перераспределить мощности производителей, чтобы они снизили отгрузку технического кислорода и могли увеличить производство медицинского кислорода для системы здравоохранения», рассказал один из источников РБК.

Накануне совещания Минпромторг разослал письма крупнейшим металлургическим предприятиям, которые используют промышленный кислород при конвертерной обработке металла, для отделения золота от руды, выплавки цветных металлов, чугуна и стали, газопламенной сварки и резки металла.

«Третья волна заболеваемости COVID-19 характеризуется гораздо более быстрыми темпами течения заболевания и высокой долей пациентов, нуждающихся в кислородотерапии, что привело к кратному росту потребления медицинского кислорода лечебными учреждениями. При этом количество свободного медицинского кислорода для контрактации у организаций, имеющих лицензию на производство лекарственных средств для медицинского применения (кислорода медицинского) <...>, в пользу лечебных учреждений стремительно сокращается», - говорилось в документе письме.

Металлурги, в частности Evraz и НЛМК, согласились снизить потребление и перенаправить в больницы аварийные запасы кислорода.

По данным оперштаба на 2 июля, за минувшие сутки в России зафиксировало 23,2 тысячи новых случаев Covid-19 и 672 летальных исхода.

Заболеваемость держится на максимумах с января, а смертность четвертый день подряд бьет рекорды с начала пандемии.

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