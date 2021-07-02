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Эксперт: Санкции ЕС серьезно ударят по всей банковской системе Беларуси

  • 2.07.2021, 13:57
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Эксперт: Санкции ЕС серьезно ударят по всей банковской системе Беларуси

Ограничения вызовут несколько эффектов, которые затронут многие отрасли экономики.

Финансовая часть санкций Европейского союза будет иметь негативный эффект не только для подсанкционных банков, но и для всей банковской системы и экономики Беларуси. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук в статье, опубликованной на сайте центра.

Финансовая часть санкций ЕС предусматривает запрет на заключение контрактов на предоставление заемных средств правительству, правительственным учреждениям и банкам, в которых превалирует госкапитал. Непосредственно в качестве таковых указаны «Беларусбанк», «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк».

Крук выделяет четыре эффекта, которые порождают эти санкции. Каждый эффект актуален как для подсанкционных банков, так и для всей банковской системы, поскольку названные банки системно значимы в рамках всего сектора (по большинству валовых показателей их доля в банковской системе составляет 55-60%).

Как отмечает экономист, можно ожидать негативного воздействия на величину пассивов банков и ликвидность в иностранной валюте. «Именно такой эффект в первую очередь ассоциируется с финансовыми санкциями. Однако в нашем случае этот прямой эффект будет не столь велик по масштабу и будет растянут во времени», — констатирует Крук.

«Хоть прямой эффект невелик по масштабу и будет растянут по времени, он, тем не менее, чрезвычайно важен в текущих условиях. Сжимающаяся ресурсная база, а также хронически ослабленное состояние ликвидности в иностранной валюте являются сегодня одними из главных слабых мест как рассматриваемых госбанков, так и всей банковской системы. Дополнительный удар, пусть несильный и плавный, но в самые уязвимые места, вполне может стать спусковым крючком для финансового стресса», — пояснил экономист.

По его мнению, возникнет также негативный информационный шок, и именно данный эффект наиболее важен и несет наибольшее количество угроз с точки зрения «здесь и сейчас».

«Информация о том, что крупнейшие белорусские банки подпадают под санкции, неизбежно будет ассоциироваться их клиентами, контрагентами и широкой общественностью с угрозами их устойчивости и платежеспособности. Клиенты-вкладчики на этом фоне, полагаю, с большой вероятностью интенсифицируют снятие своих вкладов, причем в первую очередь в иностранной валюте. Эта тенденция имеет место уже полтора года, и, вполне вероятно, санкции приведут к новому всплеску в ней. Контрагенты по некредитным сделкам (особенно те, которые имеют свободу маневра в отношении с госбанками) наверняка будут более настороженны в отношениях с подсанкционными банками», — прогнозирует эксперт.

Он также указывает на побочные финансовые последствия в смежных сферах банковского менеджмента, или же проблемы и угрозы, с которыми будет сталкиваться банк в результате реакции менеджмента (властей на макроуровне).

По мнению экономиста, ущерб от санкций уместно рассматривать не только через призму прямых финансовых потерь, а и с позиции упущенной выгоды. «На длительном горизонте ущерб именно такого рода видится ключевым. Лишаясь возможности доступа к заемному капиталу в ЕС, подсанкционные банки — а через информационный эффект, вполне вероятно, и прочие белорусские банки — утратят один из важных инструментов текущего банковского менеджмента. Это является фактором снижения гибкости, свободы маневра и устойчивости к шокам», — поясняет Крук.

«Утрата возможности полноценного сотрудничества с банками ЕС также негативно повлияет на перспективы развития. Взаимодействие с партнерами, которые более продвинуты технологически и организационно, способствует «подтягиванию» собственного уровня и повышению стандартов банковского бизнеса. В рамках такого сотрудничества проще понять и прочувствовать актуальные для сектора инновации и тренды развития. Будучи отрезанными от части развитого мира, белорусские банки все в большей мере будут оказываться запертыми в собственной искаженной реальности», — делает вывод эксперт.

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