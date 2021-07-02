Андрюс Кубилюс: Мы ожидаем, что Лукашенко вскоре примет последнее верное решение покинуть Беларусь 3 2.07.2021, 14:12

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Все остальные решения узурпатора с точки зрения международного права являются недействительными.

Сопредседатель Парламентской ассамблеи «Восточного партнерства» Евронест, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс выступил с заявлением относительно выхода официального Минска по инициативе Евросоюза «Восточное партнерство», сообщает «Радыё Свабода».

Кубилюс заявляет, что Беларусь, а не Лукашенко, является партнером ЕС в «Восточном партнерстве». По мнению евродепутата, решения, которые принимает Александр Лукашенко, нелигитимны:

«Незаконный Лукашенко сфальсифицировал выборы и стал узурпатором власти в Беларуси, – пишет Кубилюс. – Режим Лукашенко постоянно и отчаянно пытается удержать власть, применяя репрессии против невинных белорусов и совершая террористические акты, разжигая страх, используя массовую пропаганду и угрозы. Решения Лукашенко с точки зрения международного права недействительны».

По мнению сопредседателя парламентской ассамблеи Евронест, «недавнее заявление режима Лукашенко о так называемой приостановке участия Беларуси в «Восточном партнерстве «означает единственное: диктатор Лукашенко может уйти по инициативе» Восточного партнерства», однако ни он, ни его нелегитимный режим не в состоянии ликвидировать Беларусь из политики и программ «Восточного партнерства» ЕС».

Андрюс Кубилюс заявляет, что «решения нелегитимного режима не имеют правовых последствий. Для ЕС, его государств-членов и институтов Беларусь остается партнером в инициативе «Восточного партнерства». И так же любые дальнейшие решения Лукашенко или его режима в отношении Беларуси будут недействительными. Решения о будущем Беларуси находятся в руках народа Беларуси. Только народ Беларуси при помощи свободных и демократических выборов может выбрать путь своей страны.

Мы ожидаем, что диктатор Лукашенко вскоре примет последнее верное решение покинуть Беларусь. Международное сообщество и Евросоюз в частности поддерживают народ Беларуси и готовы помочь ему в мирной передаче власти с помощью демократических и свободных выборов».

В своем заявлении Андрюс Кубилюс пишет, что Европарламент также считает, что Беларусь остается участницей инициативы «Восточное партнерство», и готов расширять взаимодействие с демократическими силами Беларуси.

Поэтому, по мнению Кубилюса, следует официально пригласить лидеров демократической Беларуси представлять Беларусь на предстоящем саммите «Восточного партнерства», который состоится в Брюсселе в декабре 2021 года.

«Нелегитимные заявления узурпатора Лукашенко никак не повлияют на статус страны. Беларусь остается в инициативе «Восточное партнерство» – подытоживает сопредседатель Парламентской ассамблеи Евронест, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс.

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