Медики выяснили, как значительно увеличить продолжительность иммунитета к COVID-19 1 2.07.2021, 14:10

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Появились новые данные исследователей из Оксфордского университета.

Из-за нехватки вакцин и изменений в рекомендациях комитетов по вакцинации многие люди получают прививки от коронавируса двумя разными вакцинами.

Так в Германии, например, некоторые люди в возрасте до 60 лет, получившие первую дозу вакцины Astrazeneca Vaxzevria, получают вторую дозу вакцины мРНК Comirnaty от Biontech/Pfizer.

Исследователи из Оксфордского университета показывают, что люди могут получить пользу от смешанного графика вакцинации вакцинами Astrazeneca и Biontech/Pfizer. Результаты исследования представлены в известном медицинском журнале «Ланцет», пишет Heilpraxisnet.

Последнее исследование Оксфордского университета теперь показывает, что такое переключение вакцины между дозами приводит к хорошему иммунитету. Согласно исследованию, смешанный режим вакцинации генерирует сильный иммунный ответ против белка шипа SARS-CoV2. Две вакцинации были сделаны с интервалом в четыре недели.

Лучший иммунный ответ в смешанной схеме привел к переходу с Astrazeneca на Biontech/Pfizer. Переход с Biontech / Pfizer на Astrazeneca также создает надежную иммунную защиту. Суть в том, что исследователи считают все комбинации двух вакцин рекомендованными. Это открывает большую гибкость в проведении кампании вакцинации.

Исследование показывает, что порядок вакцинации имеет значение. Вакцина Astrazeneca, за которой последовала вакцина Biontech-Pfizer, вырабатывала больше антител и более сильный Т-клеточный ответ, чем обратная комбинация.

Команда под руководством профессора Мэтью Снейпа из Оксфордского университета также показала, что оба варианта комбинации вызывают иммунный ответ, превышающий порог вакцинации, при котором обе дозы вакцины поступают от Astrazeneca.

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