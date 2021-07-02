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Активисты партии Николая Статкевича провели акцию у посольства РФ в Варшаве

  • 2.07.2021, 14:26
Активисты партии Николая Статкевича провели акцию у посольства РФ в Варшаве
Фото Наталья Глазкова

Белорусы напомнили о токсичности Кремля и его ставленника Лукашенко.

Вчера у посольства России в Варшаве прошла акция, организованная партией «Народная Грамада» Николая Статкевича.

Об этом Charter97.org сообщили участники акции.

В отношении политика сейчас проходит тайный судебный процесс. Совместно с Николаем Статкевичем по одному «делу» пытаются осудить Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Владимира Цыгановича, Артема Сакова и Дмитрия Попова.

Участники акции заявили, что считают правительство России мировым агрессором, токсичным для всего мира, а нелегитимного узурпатора Лукашенко — ставленником Москвы

К акции у посольства России присоединился активист движения «Свободный Идел-Урал» Нафис Кашапов, который поднимает вопрос о репрессиях оккупантов в отношении крымских татар.

Фото Наталья Глазкова
Фото Наталья Глазкова
Фото Наталья Глазкова
Фото Наталья Глазкова
Фото Наталья Глазкова

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