Доллар и евро резко подорожали перед выходными 2.07.2021, 14:30

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Российский рубль резко просел.

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с резкого роста доллара и евро, а российский рубль резко просел, пишет «Онлайнер».

К финишу торгов доллар набрал 1,06 копейки. На выходные уходим с курсом в 2,5426. Это максимум почти за два месяца.

Евро вырос на 0,71 копейки. Он закончил торги с результатом в 3,0123 белорусского рубля.

Сотня российских рублей потеряла 1,9 копейки. Она стала стоить 3,4546.

В четверг доллар потерял 0,04 копейки и стал стоить 2,5320. Евро снизился на 1,14 копейки, до 3,002. Сотня российских рублей набрала 0,29 копейки и финишировала на отметке 3,4636.

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