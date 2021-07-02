Мэр Риги: Никто не мог представить, что Россия может напасть на Украину 2.07.2021, 14:48

Мартиньш Стакис

Мартиньш Стакис объяснил, почему он проходит военную подготовку.

Об этом известный политик, мэр Риги Мартиньш Стакис рассказал в программе Studio X97.

— Господин мэр, я читал, поправьте меня если не точен буду в формулировках, что в 2014 году вы вступили в военизированную организацию.

— Не только я. Это была большая волна. Кстати, вице-мэр Риги был со мной в одном батальоне. Это, конечно, произошло после ситуации в Украине.

— Вы имеете в виду, конечно же, аннексию Крыма, вмешательство России на Донбасс, правильно? Риск того, что Россия может прийти и в Латвию.

— Думаю, никто не мог представить, что Россия может напасть на Украину или просто отнять территорию. Мы тоже бывшая страна СССР. Почему в один день не может произойти «а давайте еще посмотрим что в Латвии, проверим НАТО», например? Может быть всякое. Многие этот вопрос себе задавали: что я буду делать в этот день? Что я выбираю: буду жертвой или буду борцом? И, конечно, многие приняли решение, что они будут бороться.

Я сам никогда не был в армии. В Латвии больше нет обязательного призыва. Поэтому многие пошли в добровольцы. Кстати, по закону я не подлежу мобилизации, но однажды я уже больше не буду мэром, так что мне надо думать об этом тоже.

— А в случае Беларуси вы видите риск повторения такого сценария 2014 года?

— Как у вас — так и у нас. Соседи живут, режим тоже, который не боится действовать такими методами. Это показала Грузия, Абхазия, Украина. Всякое может быть, кто знает. Лучше быть готовым.

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