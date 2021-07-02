Путин ступает на тонкий лед 9 Михаил Шевчук, «Сноб»

2.07.2021, 15:15

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Честное слово, лучше бы про морковь написал.

Выступая на очередной прямой линии, Владимир Путин пообещал написать новую аналитическую статью — на этот раз на тему происхождения славянских народов, а конкретно русского, украинского и белорусского. Это его спросили, почему Украину до сих пор не внесли в список недружественных стран, а президент такому хорошему вопросу обрадовался и ответил без запинки: а потому, что я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ. Был, дескать, когда-то единый русский народ, а потом его «растащили и раздробили» поляки с австрийцами; вот об этом-то и будет статья.

Зрителю-то, может быть, интереснее было бы прочитать аналитическую статью о ценах на бананы и морковь; или, скажем, литературоведческий труд о «Колобке», который, как неожиданно выяснилось, у Путина входит в тройку любимых книг. Но и про украинцев тоже ничего, у нас про это любят.

Президент, конечно, ступает на тонкий лед. Книг, как исторических, так и псевдоисторических, о том, являются ли украинцы народом, и если да, то каким, написано уже очень много. И Владимир Путин вряд ли сумеет поставить окончательную точку в этом вопросе. Гораздо вероятнее, что он просто придаст перепалке новый мощный импульс. Хотя, может, в этом и состоит цель.

Нового-то Путин вряд ли что-то скажет. Практически без боязни ошибиться можно спрогнозировать, что текст он нафарширует разными цитатами из исторических источников, авторы которых называют население нынешней Украины «русскими». А общий смысл сведется к краткому переложению «Палинодии», «Киевского синопсиса» («И тако россы отъ россѣянія своего прозвашася; по роду же своему едино суть» и прочее подобное — хорошо, если не дойдет до пересказа легенды о золотой грамоте, жалованной славянам Александром Македонским) и сочинений Феофана Прокоповича, который, собственно, и сформулировал в свое время для Петра I идею «триединого народа». Все авторы, кстати, родом из Украины; зачем они обосновывали эту идею для русских царей, есть разные версии, вот у Путина об этом и почитаем.

Владимир Путин напрямую на Феофана, кажется, ни разу не ссылался, но ведет себя так, как будто томик сочинений постоянно держит на прикроватной тумбочке. Этот богослов ведь не только про триединый народ сочинял, но еще и создал для первого русского императора идеологию цезарепапизма и абсолютной монархии, в которой народ отчужден от управления — или, по-современному выражаясь, полицейского государства. «Всяк самодержавный государь человеческого закона хранить не должен и от человека судим быти не может», например. Или: «Царей должность — содержать подданных своих в безпечалии и промышляти им всякое лучшее наставление как к благочестию, так и честному жительству», и все в том же стиле — кажется, очень созвучно путинской эпохе.

Вообще, идея матрешечного «триединого народа», который одновременно и един, и состоит из разных отдельных народов, сама по себе парадоксальная. Мы и сами в ней не очень хорошо разбираемся. Даже в своей Конституции недавно решили на всякий случай навертеть немыслимых конструкций о многонациональном народе, который одновременно является и союзом равноправных народов, среди которых один все-таки государствообразующий. Вот как восточнохристианские мыслители полагали, что настоящее богословие должно быть парадоксальным, потому что это и доказывает божественную непостижимость, и озадачивали западных коллег троичностью и ипостасями, так и российские правители, полагая себя наследниками Византии, исповедуют такой же подход.

Сам Владимир Путин привел в пример мордву. Есть, мол, среди них эрзя и мокша, а все вместе — мордва. Ему, кажется, даже удивительно, отчего все народы мира до сих пор не берут пример с эрзян и мокшан. Но если эрзя и мокша вместе — мордва, то украинцы и русские вместе — кто?

Россы, как в сочинениях XVII века? Уж наверное, как-то так. Только в этих сочинениях рассуждения о едином народе плавно становились доказательством того, что править этим единым народом должен, понятное дело, единый царь — и сидеть этот царь должен в Москве. Украинцы, надо полагать, заранее понимают, что Владимир Путин — не историк и не этнограф, а политик, и статья ему нужна для передоказывания заново именно этого тезиса. Если российский политик произносит, что «украинцы и русские — один народ», это следует читать как «украинцы — часть русского народа». А наоборот почему-то никогда не работает.

Когда этот же тезис вдруг все-таки переворачивают другим концом, получается удар под дых. Только что, к примеру, Верховная рада Украины приняла закон о коренных народах, в список которых, по смыслу закона, не включили русских. В Кремле по этому поводу наступило большое расстройство, но если вдуматься: раз украинцы и русские суть один народ, то как же их разделить на большинство и меньшинство? Украинский народ и есть тогда одновременно русский. А если народы все же разные, то об «одном народе» не надо заводить речь.

Все-таки у любого увлечения, даже историей, должны быть границы, иначе складывается впечатление, что люди и вправду продолжают жить в мире печенегов и половцев. Честное слово, лучше бы про морковь написал.

Михаил Шевчук, «Сноб»

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